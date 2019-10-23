Правительство подвело итоги пяти лет реализации госпрограммы "Нурлы жол"

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены ход реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015-2019 годы и проект на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

С докладом выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, который сообщил, что за последние 5 лет на развитие транспортной отрасли в рамках Госпрограммы "Нурлы жол" на 2015-2019 годы направлено порядка 5,8 трлн тенге.

В результате создано более 400 тысяч рабочих мест, доля транспорта в ВВП выросла до 8,3%, производительность труда - в 1,7 раза, общий транзит контейнеров - в 3 раза с 271 тыс. до 825 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, доход от транзита - в 4,3 раза, со 180 млрд до 782,4 млрд тенге, объем транзита грузовых автоперевозок - в полтора раза с 1,3 млн до 1,8 млн тонн, количество транзитных авиапассажиров - в 4 раза, до порядка 1 млн транзитных пассажиров.

Построено и реконструировано 3 тыс. километров автодорог республиканского значения, отремонтировано 15 тыс. километров автодорог областного и районного значения, введено в эксплуатацию 1,4 тыс. километров новых железных дорог, проведена модернизация 6 взлетно-посадочных полос в аэропортах Уральска, Петропавловска, Алматы, Семея, Костаная, Балхаша. Пропускная способность терминалов на границе с Китаем увеличена до 40 млн тонн в год. За счет расширения порта Актау и строительства порта Курык мощности портовой инфраструктуры на Каспии увеличены с 17,5 млн, до 27 млн тонн в год. Протяженность инженерных сетей составила 3,4 тыс. км. Объем грузоперевозок по внутренним водным путям с начала реализации программы "Нурлы жол" вырос на 86% - с 750 тыс. тонн до 1,4 млн тонн, возобновлено сквозное судоходство по реке Иртыш и улучшено качество судоходных водных путей.

Сформирована устойчивая транспортно-логистическая система. В результате Казахстан стал трансконтинентальным мостом между Европой и Азией. Задачи Елбасы по созданию регионального транспортно-логистического хаба и развитию транзитного потенциала страны находятся в активной стадии исполнения", - сказал А. Мамин.

Общий объем финансирования новой Госпрограммы до 2025 года составит 6,598 трлн тенге. В рамках развития автодорожной инфраструктуры планируется реконструкция 10 тыс. километров и ремонт 11 тыс. республиканской сети, ремонт 27 тыс. километров местной сети. В железнодорожной отрасли планируется модернизация участка Достык-Мойынты и электрификация участка Мойынты-Актогай. Для целей развития малых воздушных линий планируется строительство 16 аэродромов.

С целью приведения к национальному стандарту в сфере автомобильного транспорта планируется строительство и модернизация порядка 133 автостанций/вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

В целом реализация новой Госпрограммы "Нурлы жол" позволит создать 551 тыс. рабочих мест, в том числе 48,5 тыс. постоянных и 502,2 тыс. временных, увеличить объем инвестиций в основной капитал транспортной отрасли в 3 раза, с 1,1 до 3,4 трлн. тг, объемы транзита на ж/д транспорте - с 18,1 млн до 26,9 млн тонн, на автомобильном транспорте - с 1,6 до 3 млн тонн в год.

Как отметил Елбасы на недавнем заседании фракции "Нур Отан", новая пятилетка программы "Нурлы жол" является одной из основополагающих государственных программ, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны", - сказал А. Мамин.

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