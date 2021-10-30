Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

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НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил членам правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инспекционные поездки, в ходе которых руководители центральных госорганов проконтролируют, как идет модернизация инфраструктуры в сельских населенных пунктах, начались с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба главы правительства.
На сегодня в Казахстане определено 3561 перспективное село, 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нурлы жол" и "Нурлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации - 6,5 тыс. проектов. На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге".
К 2025 году сельскую местность планируется на 100% обеспечить услугами водоснабжения. Также в планах улучшить состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построить и отремонтировать 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировать пять тысяч сельских школ.
В сфере АПК будет реализовано около одной тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест.