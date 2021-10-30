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Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

29.10.2021, 12:59 9073
Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил членам правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспекционные поездки, в ходе которых руководители центральных госорганов проконтролируют, как идет модернизация инфраструктуры в сельских населенных пунктах, начались с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

На сегодня в Казахстане определено 3561 перспективное село, 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нурлы жол" и "Нурлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации - 6,5 тыс. проектов. На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге". 

 
К 2025 году сельскую местность планируется на 100% обеспечить услугами водоснабжения. Также в планах улучшить состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построить и отремонтировать 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировать пять тысяч сельских школ. 
 
В сфере АПК будет реализовано около одной тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест. 
 

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В Казахстане продлили реализацию госпрограмм для поддержки малого и среднего бизнеса

09.09.2021, 09:24 71389
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в послании народу "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" до 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Общая сумма финансирования проектов программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

 
Стоит отметить, что финансирование предоставляется Национальным банком РК за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".         
 
Кроме того, продолжит свою работу программа "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025). 
 
Напомним, "Экономика простых вещей" реализуется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.
 
Программой "ДКБ-2025" с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки "ДКБ-2025" включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.
 
За весь период реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей" субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге. 

 

Утверждены дорожные карты по реализации программы "Жастар - Отанга!"

11.06.2021, 10:23 83755
Утверждены дорожные карты по реализации программы "Жастар - Отанга!"
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Решениями Бюро политсоветов региональных филиалов партии Nur Otan утверждены 216 Дорожных карт по реализации программы "Жастар - Отанга!" для каждого района, города и области страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение следующих пяти лет планируется достижение около 3,5 тыс. индикаторов, реализация 6,5 тыс. мероприятий с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет. 
 
Программа "Жастар - Отанга!", направленная на повышение уровня жизни и социального самочувствия молодежи, включает в себя 5 направлений работы: гражданская активность, качественное образование, трудоустройство и занятость, доступное жилье и поддержка молодых семей, личностное развитие и досуг.
 
В частности, будет сокращен разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, повысится научно-исследовательский потенциал молодежи, будет оказываться всесторонняя поддержка институту семьи, а также молодым талантам.
 
В регионах уже приступили к выполнению предвыборных обещаний, данных молодежи. К примеру, в Туркестанской области в Дорожную карту включены планы по привлечению к работе 6400 молодых людей через проект "Жасыл ел", трудоустройству 1048 молодых людей через проект "Первое рабочее место" в рамках программы "Енбек" и др.
 
В Нур-Султане будет запущена жилищная программа для молодежи "Елорда жастары" с ежегодным выделением 7 млрд тенге на приобретение жилья, а в Алматы в рамках проекта "Алматы жастары" до 2025 года кредиты на приобретение жилья получат 5 тыс. молодых семей.
 
В Акмолинской области до 2025 года будет завершено строительство 7 студенческих общежитий на 2700 мест. В Петропавловске в 2021 году планируется открытие молодежного театра. 
 
Увеличивать занятость молодежи намерены в Алматинской области - региональная программа обещает ежегодно обеспечивать рабочими местами до 2 тысяч молодых людей.
 
В Костанайской области будет уделено особое внимание развитию массового спорта. До 2025 года в рамках реализации программы будет построено 30мфутбольных мини-полей с искусственным покрытием, плавательный бассейн, 10 стритбольных, 12 стрит-воркаут площадок, 29 хоккейных кортов в городах и районах области.
 
Кроме того, отдельное внимание в программах "Жастар - Отанга!" уделяется развитию молодежного предпринимательства. Так, в Мангистауской области 500 молодых людей ежегодно смогут бесплатно обучаться ведению своего дела по программе "Бастау бизнес". А в городе Таразе в 2023 году планируется открытие учебного центра "SMART".
 
Напомним, что в начале июня решением бюро политсовета партии была утверждена республиканская Дорожная карта по реализации программы "Жастар - Отанга!" до 2025 года. Контролировать ход реализации программы в центре и на местах будет вновь созданный корпус из 616 молодых депутатов мажилиса и маслихатов.
 

Токаев поручил проверить качество жилья для переселенцев в СКО

24.05.2021, 11:30 94285
Токаев поручил проверить качество жилья для переселенцев в СКО
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что переселенцам в Северо-Казахстанской области предоставляют некачественное жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Ранее сообщалось, что депутат сената Алимжан Куртаев раскритиковал реализацию программы переселения жителей южных регионов на север страны. По его словам, акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы. "Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема - это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям", - заявил Куртаев.
 

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