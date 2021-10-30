Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Решениями Бюро политсоветов региональных филиалов партии Nur Otan утверждены 216 Дорожных карт по реализации программы "Жастар - Отанга!" для каждого района, города и области страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение следующих пяти лет планируется достижение около 3,5 тыс. индикаторов, реализация 6,5 тыс. мероприятий с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет.

Программа "Жастар - Отанга!", направленная на повышение уровня жизни и социального самочувствия молодежи, включает в себя 5 направлений работы: гражданская активность, качественное образование, трудоустройство и занятость, доступное жилье и поддержка молодых семей, личностное развитие и досуг.

В частности, будет сокращен разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, повысится научно-исследовательский потенциал молодежи, будет оказываться всесторонняя поддержка институту семьи, а также молодым талантам.

В регионах уже приступили к выполнению предвыборных обещаний, данных молодежи. К примеру, в Туркестанской области в Дорожную карту включены планы по привлечению к работе 6400 молодых людей через проект "Жасыл ел", трудоустройству 1048 молодых людей через проект "Первое рабочее место" в рамках программы "Енбек" и др.

В Нур-Султане будет запущена жилищная программа для молодежи "Елорда жастары" с ежегодным выделением 7 млрд тенге на приобретение жилья, а в Алматы в рамках проекта "Алматы жастары" до 2025 года кредиты на приобретение жилья получат 5 тыс. молодых семей.

В Акмолинской области до 2025 года будет завершено строительство 7 студенческих общежитий на 2700 мест. В Петропавловске в 2021 году планируется открытие молодежного театра.

Увеличивать занятость молодежи намерены в Алматинской области - региональная программа обещает ежегодно обеспечивать рабочими местами до 2 тысяч молодых людей.

В Костанайской области будет уделено особое внимание развитию массового спорта. До 2025 года в рамках реализации программы будет построено 30мфутбольных мини-полей с искусственным покрытием, плавательный бассейн, 10 стритбольных, 12 стрит-воркаут площадок, 29 хоккейных кортов в городах и районах области.

Кроме того, отдельное внимание в программах "Жастар - Отанга!" уделяется развитию молодежного предпринимательства. Так, в Мангистауской области 500 молодых людей ежегодно смогут бесплатно обучаться ведению своего дела по программе "Бастау бизнес". А в городе Таразе в 2023 году планируется открытие учебного центра "SMART".

Напомним, что в начале июня решением бюро политсовета партии была утверждена республиканская Дорожная карта по реализации программы "Жастар - Отанга!" до 2025 года. Контролировать ход реализации программы в центре и на местах будет вновь созданный корпус из 616 молодых депутатов мажилиса и маслихатов.