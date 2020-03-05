Токаев: поставленная перед МЦРИАП цель по внедрению передовых технологий не достигнута

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходимости создания единой системы мониторинга, объединяющей все государственные органы, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что пока поставленная перед Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности цель по внедрению передовых и современных технологий не достигнута. По мнению главы государства, в этой работе не хватает согласованности и скоординированности. В результате цифровизация в разных ведомствах идет бессистемно.

Применение технологий Big Data, алгоритмов "искусственного интеллекта" позволит создавать базы данных с более высоким уровнем достоверности, выявлять некорректные или устаревшие сведения, выводить из разрозненных сведений целостную и объективную картину. Поэтому правительству следует завершить подключение всех государственных органов и запуск Smart Data Ukimet в кратчайшие сроки", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в эпоху информационного "бума" цифровые государственные услуги должны быть интуитивно понятны и доступны даже для непродвинутого пользователя. Кроме того, он указал на необходимость перед запуском тех или иных услуг использовать инструмент "фокус групп", состоящих из разных категорий граждан, для изучения общественного мнения.

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