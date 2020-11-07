В Алматы с начала года трудоустроены 70% обратившихся в центр занятости

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - С начала года в Центр занятости города Алматы обратилось свыше 70 тысяч человек, из которых 70% были трудоустроены. Об этом рассказала директор Центра занятости города Алматы Диляра Иманкулова, передает Kazakhstan Today.

Директор Центра занятости Алматы рассказала о механизме трудоустройства горожан в рамках программы "Дорожная карта занятости".

Она пояснила: для того чтобы трудоустроиться в рамках программы ДКЗ, гражданам необходимо обращаться в Центр занятости населения. Либо гражданин может самостоятельно зарегистрироваться в электронной бирже труда Enbek.kz и выбрать необходимое направление. Помимо этого, можно напрямую обращаться к работодателям - подать резюме, а работодатель, в свою очередь, вправе самостоятельно выбирать соответствующую кандидатуру и трудоустраивать безработных граждан.

В рамках антикризисных мер была предусмотрена программа "Дорожная карта занятости", приоритет - трудоустроить людей, которые зарегистрированы в качестве безработного. Людей, которые у нас зарегистрированы, мы направляли на те проекты, где они могли бы подойти по своей специальности, образованию. То есть у нас каждая организация, строительные компании подавали заявку на ту или иную вакансию, а мы старались подобрать из числа безработных и направить на постоянное трудоустройство", - отметила Иманкулова, добавив, что ограничений по количеству обращений в Центр занятости по содействию в трудоустройстве нет.

По информации пресс-службы акима Алматы, в городе по программе "Дорожная карта занятости - 2020" предусмотрено создание 26 тысяч рабочих мест. Это в рамках реализации порядка 218 инфраструктурных проектов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства