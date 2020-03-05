Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В государственных органах появится должность цифрового офицера. Соответствующее поручение сегодня в ходе совещания по реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан" дал президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что ответственные за сферу цифровизации вице-министры должны придать дополнительный импульс работе государственного аппарата. Кроме того, они должны взять под контроль цифровые реформы в экономике и других сферах, сообщила пресс-служба Акорды.

Их задача - это не выполнение текущей работы, а реализация реформ и преобразований. Поэтому необходимо учредить в государственных органах должность цифрового офицера. В местных исполнительных органах цифровизацию необходимо закрепить непосредственно за одним из заместителей акима, который должен работать в тесном взаимодействии с Министерством цифрового развития", - сказал президент.

Еще одной темой обсуждения стала проблема отсутствия качественного Интернета, особенно в сельской местности.

Правительству следует активизировать работу по устранению "цифрового неравенства". Это не только цифровое, а социальное неравенство", - подчеркнул глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что цифровизация является делом государственной важности и напрямую оказывает влияние на экономическое развитие страны.

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