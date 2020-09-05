В Карагандинской области ремонтируют спортшколы по Дорожной карте занятости

Караганда. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области продолжается ремонт спортивных объектов по программе "Дорожная карта занятости", передает Kazakhstan Today.

В порядок привели уже 11 спортшкол, ещё три будут готовы в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова, где базируется областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа, отремонтировали сразу несколько залов, кровлю и фасад, заменили вентиляцию.

У нас в зале бокса последний ремонт был в 2010 году. Конечно, помещение уже было не совсем пригодно для занятий, было некрасиво, доставляли проблемы плохая вентиляция и крыша. Сейчас всё преобразилось. Установили новый ринг, сменили напольное покрытие, окна. Ремонт провели очень качественно", - рассказывает заведующая областной комплексной специализированной спортшколы Александра Анисимова.

В здании также отремонтировали тир, в бассейне установили новые трамплины, в будущем году здесь планируют привести в порядок потолок.

В Карагандинской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по лёгкой атлетике также прошёл ремонт. Здесь благоустроили футбольное поле, возвели ограждение, постелили новое покрытие для беговых дорожек, провели текущий ремонт внутри самого здания и установили уличное освещение.

В нашей школе тренируются 516 детей, работают 17 тренеров-преподавателей. Конечно, для них возможность заниматься в хороших условиях очень важна. В школе с момента постройки в 1963 году никогда не было капитального ремонта. Сейчас, благодаря Дорожной карте занятости, привели в порядок то, что уже давно морально устарело", - рассказывает руководитель школы Жасулан Жанбырбаев.

Ремонтные работы также завершили в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (ОСДЮШОР) по зимним видам спорта, ОСДЮШОР по видам борьбы "Даулет", школе олимпийского резерва Жезказгана, СДЮШОР Темиртау и в школе национальных конных видов спорта "Кайрат".

В ближайшее время в порядок приведут школу олимпийского резерва Сарани, СДЮШОР по гребному спорту в Темиртау и темиртауский филиал школы-интерната для одарённых в спорте детей имени Алии Молдагуловой.

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