В Карагандинской области в 2019 году сдадут 4,3 тыс. квартир

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в текущем году в рамках реализации Государственной программы "Нурлы жер" за счет всех источников финансирования планируется ввод в эксплуатацию 420 тыс. квадратных метров жилья или 4,3 тыс. квартир, передает Kazakhstan Today.

По информации областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, в январе - июле текущего года введено в эксплуатацию 207,5 тыс. квадратных метров жилья (1722 квартиры). Это на 2,9% выше запланированного объема и на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из общего объема 45,8% приходится на индивидуальное жилье (95,1 тыс. квадратных метров), 37,7% - на коммерческое (78,2 тыс. квадратных метров) и 16,5% - на жилье государственного сектора (34,2 тыс. квадратных метров).

Также в управлении сообщили, что в текущем году из республиканского и местного бюджетов выделено 3,1 млрд тенге для строительства арендного жилья для очередников. Планируется возведение 15 жилых комплексов на 706 квартир. Из них в текущем году будет введено в эксплуатацию 11 проектов на 356 квартир.

Кроме того, по данным управления энергетики и ЖКЖ, в этом году по программе "Бакытты отбасы" предусмотрено 3,1 млрд тенге на оформление льготной ипотеки под 2% годовых для обеспечения жильем 376 семей. Из областного бюджета выделено порядка 800 млн тенге для субсидирования первоначального взноса на жилищные сертификаты.

В текущем году планируется обеспечить 1243 семьи арендным жильем, в том числе 776 квартир получат многодетные семьи. В результате очередь сократится до 688 семей. На 2020 год для обеспечения многодетных семей на выкуп 259 квартир планируется выделить 2,1 млрд тенге из республиканского бюджета, уточнили в управления строительства, архитектуры и градостроительства.

Также в регионе продолжается реализация Программы 7-20-25 с участием частных застройщиков и банков. На 22 августа текущего года банками второго уровня принято 502 заявки на сумму 5 207 млн тенге. Из них одобрено 286 заявок на сумму 3 млрд 10 млн тенге.

В текущем году в рамках указанной программы в Карагандинской области планируется построить 1054 квартиры. За два года планируется реализация 16 проектов общей площадью 240,2 тыс. квадратных метров, или более 3,3 тыс. квартир.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства