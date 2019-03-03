В Казахстане более 74% дошколят имеют высокий и средний уровни развития умений

Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - В Минобразования и науки РК рассказали о достигнутых на сегодняшний день результатах реализации государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы.

Дошкольное образование: рост услуг за счет привлечения бизнеса

Как сообщили в пресс-службе ведомства на запрос агентства Kazakhstan Today, в сфере дошкольного образования за счет расширения сети дошкольных организаций, в том числе за счет роста частных детсадов, доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением, достигла 95,2% при плане 95%.

По информации ведомства, в регионах активно ведется работа по привлечению бизнеса в сферу образования. В частности, в 2018 году открыто 788 дошкольных организаций на 62,4 тыс. мест, из них 738 (93,6%) - частные. При этом доля мест в частных дошкольных организациях от общего количества предоставленных мест области составляет 34,9%.

В результате очередность детей 3-6 лет по сравнению с 2017 годом уменьшена на 6,8 тыс. и на сегодняшний день составляет 118,4 тыс. человек.

Также в МОН отметили, что увеличение сети дошкольных организаций с полным днем пребывания позволяет обеспечить более полноценный уход за детьми. В целом по республике доля дошкольных организаций с полным днем пребывания от общего количества всех типов и видов составляет 83,1% при плане 83% к концу 2018 года.

Оценка уровня развития детей является одним из важных источников качества дошкольного воспитания и обучения. В республике 74,2% детей в возрасте 5-6 лет имеют высокий и средний уровни развития умений и навыков", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в МОН отметили, что 58,2% воспитателей имеют профессиональную подготовку в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Развитие инклюзивной среды в системе дошкольного воспитания и обучения также является основным приоритетным направлением. В 20,1% (1231 детсадов) дошкольных организаций региона созданы условия для инклюзивного образования.

Среднее образование: переход на обновленное содержание

По информации МОН, в Казахстане функционируют 7393 общеобразовательных школ с контингентом 3 186 234 человек. Из них 72,7% детей обучаются по обновленному содержанию образования.

К настоящему времени доля педагогов с высшей и первой категориями от общего количества педагогов достигла 54,5% при плане 53%. В школах работают 289 849 учителей, из них 10 225 (3,5%) являются молодыми педагогами.

Как подчеркнули в пресс-службе, политика Казахстана ориентирована на создание инклюзивного общества, в котором все граждане, вне зависимости от их социального, экономического, культурного статуса, имеют право на качественное образование. 60% школ создали условия для инклюзивного образования детям с особыми образовательными потребностями.

Также в ведомстве проинформировали, что в стране 89,5% дневных школ имеют широкополосный доступ в Интернет со скоростью от 4 Мбит/с и выше. При этом 92,7% школ применяют ИКТ в образовательном процессе.

Большое внимание также уделяется внеурочной программе. По данным МОН, 36,7% обучающихся охвачены спортивными секциями школ, республиканскими детско-юношескими спортивными турнирами (Спартакиада школьников и другое). А в программу "Рухани жангыру" вовлечены все школы республики - 100%.

По итогам внешней оценки учебных достижений учащихся (ВОУД-2018), средний балл учащихся 4-х классов составил 21,6 (при плане 23 балла), 9-х классов - 44,4 (при плане 58 баллов), 11-х классов - 65,1 (при плане 48 баллов).

ТиПО: активно внедряется дуальное обучение

В сфере технического и профессионального образования (ТиПО) в Казахстане функционирует 821 колледж, из них 479 государственных и 342 частных. Контингент учащихся - 488 712 человека.

Ежегодно растет прием студентов в организации ТиПО по госзаказу. В отчетном году прирост принятых студентов в организации ТиПО по госзаказу (к 2016 году - 4384 студентов) составил 23,3%. По итогам первого полугодия 2018 года доля молодежи с техническим и профессиональным образованием в возрасте 18-28 лет в структуре занятого населения составляет 39%", - проинформировали в министерстве.

В сфере идет развитие дуального обучения, которое к настоящему времени внедрено в 486 колледжах (2017 год - 460 колледжей) с участием 3055 предприятий по 165 квалификациям 80 специальностей. Контингент составил 31 607 студентов.

Между тем инклюзивное образование на уровне ТиПО способствует успешной социальной адаптации и самореализации. 30,1% колледжей создали равные условия и безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными потребностями (ООП). Студенты с ООП обеспечены бесплатным питанием, общежитием, им предоставляются доплаты к стипендии, выдаются проездные билеты, рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что в госпрограмме развития образования и науки уделяется внимание развитию менеджмента ТиПО. В отчетном периоде 7,1% руководителей государственных организаций ТиПО прошли повышения квалификации в области менеджмента.

Высшее образование: двудипломные программы

В сфере высшего образования функционирует 131 вуз с контингентом 550 957 человек.

По данным МОН, в рейтинге лучших университетов мира QS WUR в 2017 году отмечены 10 казахстанских вузов.

Доля иностранных студентов в системе высшего образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе, составила 4%.

Также отмечается, что совместно с 49 зарубежными вузами в 50 вузах ведется обучение по двудипломным образовательным программам. Внедряются 10 образовательных программ на английском языке. В 2018 году 318 зарубежных ученых приглашены в качестве привлеченных лекторов, которые также принимают участие в разработке образовательных программ и методических пособий на английском языке.

Наука: продуктивные инновации

В сфере науки доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования НИОКР достигла 24,9%, при установленном в госпрограмме плане - 21,9%.

Также доля расходов бизнеса в общем объеме затрат на НИОКР в 2016 году составила 32,3% при плане 21%.

По грантовой программе "Консорциум производственного сектора" в рамках проекта "Стимулирование продуктивных инноваций" отобраны 3 проекта для финансирования.

Прирост исследователей от общего количества исследователей в 2014 году (18 930 человек) составил 16,6% при плане 16%, заключили в пресс-службе.

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