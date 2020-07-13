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В МСХ Казахстана рассказали о займе Всемирного банка на $500 млн

12.07.2020, 18:30 7453
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства рассказали, на что планируют потратить $500 млн займа от Всемирного банка, передает Kazakhstan Today.
 
Эти средства будут выданы Казахстану поэтапно и только по мере достижения реальных результатов реализации Проекта устойчивого развития животноводства, сообщила пресс-служба ведомства.
 
Всемирный банк намерен предоставить Казахстану крупный заем. Сумма будет направлена на реализацию Проекта устойчивого развития животноводства на 2021-2025 годы, разработанного командой экспертов Всемирного банка. Заемщиком от правительства Республики Казахстан выступает Министерство финансов.
 
Основная цель Проекта Всемирного банка - содействие росту экономики Казахстана и улучшению условий жизни в сельской местности через поддержку развития экологически устойчивого производства говядины и экспорта казахстанского мяса как продукта с большим экспортным потенциалом и высокой добавленной стоимостью.
 
В рамках проекта планируется достижение таких результатов, как:
 
- кредитование 20 тысяч фермеров;
 
- обучение 100 тысяч фермеров;
 
- финансовая поддержка фермеров на развитие инфраструктуры отгонного животноводства с применением альтернативных источников энергоснабжения;
 
- создание системы прослеживаемости животноводческой продукции в соответствии с требованиями стран-импортеров говядины;
 
- привлечение частных практикующих ветеринарных врачей к оказанию услуг мелким и средним хозяйствам, а также проведению ветеринарных мероприятий.
 
Проект не предусматривает прямого финансирования вышеуказанных мероприятий. Заемные средства будут направлены в поддержку реализации Госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК, в которой уже определено финансирование животноводческой отрасли из республиканского бюджета.
 
Кроме того, при реализации проекта будет применен совершенно новый для Казахстана финансовый инструмент - заем по Программе, ориентированной на результат (Program-for-Results - PforR). Этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения оговоренных результатов и индикаторов, согласованных с финансовым институтом.
 
При этом лимит перечисляемых по мере достижения индикаторов средств будет привязан не к объему затраченных государством средств, а к эффекту, который оказывает достижение индикатора на развитие животноводческой отрасли.
 

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