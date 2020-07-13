В МСХ Казахстана рассказали о займе Всемирного банка на $500 млн

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства рассказали, на что планируют потратить $500 млн займа от Всемирного банка, передает Kazakhstan Today.

Эти средства будут выданы Казахстану поэтапно и только по мере достижения реальных результатов реализации Проекта устойчивого развития животноводства, сообщила пресс-служба ведомства.

Всемирный банк намерен предоставить Казахстану крупный заем. Сумма будет направлена на реализацию Проекта устойчивого развития животноводства на 2021-2025 годы, разработанного командой экспертов Всемирного банка. Заемщиком от правительства Республики Казахстан выступает Министерство финансов.

Основная цель Проекта Всемирного банка - содействие росту экономики Казахстана и улучшению условий жизни в сельской местности через поддержку развития экологически устойчивого производства говядины и экспорта казахстанского мяса как продукта с большим экспортным потенциалом и высокой добавленной стоимостью.

В рамках проекта планируется достижение таких результатов, как:

- кредитование 20 тысяч фермеров;

- обучение 100 тысяч фермеров;

- финансовая поддержка фермеров на развитие инфраструктуры отгонного животноводства с применением альтернативных источников энергоснабжения;

- создание системы прослеживаемости животноводческой продукции в соответствии с требованиями стран-импортеров говядины;

- привлечение частных практикующих ветеринарных врачей к оказанию услуг мелким и средним хозяйствам, а также проведению ветеринарных мероприятий.

Проект не предусматривает прямого финансирования вышеуказанных мероприятий. Заемные средства будут направлены в поддержку реализации Госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК, в которой уже определено финансирование животноводческой отрасли из республиканского бюджета.

Кроме того, при реализации проекта будет применен совершенно новый для Казахстана финансовый инструмент - заем по Программе, ориентированной на результат (Program-for-Results - PforR). Этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения оговоренных результатов и индикаторов, согласованных с финансовым институтом.

При этом лимит перечисляемых по мере достижения индикаторов средств будет привязан не к объему затраченных государством средств, а к эффекту, который оказывает достижение индикатора на развитие животноводческой отрасли.

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