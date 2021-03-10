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В РК воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

09.03.2021 35479
В РК воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - По поручению президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Министерством обороны проводится внезапная проверка войск, передает Kazakhstan Today.
 

Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность. Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон "Матыбулак", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

 
Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.
 
По прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
 

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