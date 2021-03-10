В РК воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность. Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон "Матыбулак", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.
По прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
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