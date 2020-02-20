Женис Касымбек рассказал о приоритетах в работе на ближайшее время

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек определил стратегию работы, которая в первую очередь будет направлена на улучшение качества жизни населения, передает Kazakhstan Today.



В приоритете - строить доступные, качественные дома и дороги, обеспечить жителей постоянной работой и стабильной заработной платой, решать экологические проблемы в регионе, сообщили в пресс-службе акима области.



В частности, в области уже разработаны специальные дорожные карты по строительству дорог и домов. Поэтому в планах - увеличить темпы работ в этих сферах в разы, сказал Женис Касымбек на отчётной встрече с населением.



В регионе 1800 многодетных семей стоят в очереди на получение квартир. Местные власти поставили цель обеспечить всех жильём в течение двух лет.



"Как сказал глава государства, обеспечение жильём - это приоритет социальной политики. С нашей стороны делается всё возможное, чтобы в этом году увеличить строительство жилья минимум в полтора раза по области и в два раза - в областном центре. Считаю, что у нас есть все возможности в течение двух лет обеспечить все 1800 многодетных семей, которые на сегодняшний день стоят в очереди", - сообщил аким области.



Он также отметил, что Елбасы поручил к 2030 году довести обеспеченность жильём на одного жителя до 30 квадратных метров. В области этот показатель сейчас превышает 23 квадратных метра.



В прошлом году в регионе построили 421 тыс. квадратных метров жилья. 1148 семей получили квартиры. Только по программе "Бакытты отбасы" 226 семей стали новосёлами.



"В 2020 году мы должны сдать более 600 тыс. квадратных метров жилья, чтобы 5600 семей отпраздновали новоселье. Порядка половины этих квартир предназначены социально защищаемым категориям. Кроме этого, ускорим продвижение очереди для детей-сирот. Этот вопрос также является для нас приоритетным", - сказал Женис Касымбек.



Контроль за качеством новостроек будет усилен, подчеркнул аким области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства