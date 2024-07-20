Глобальный сбой в работе Microsoft: CrowdStrike выявила проблему

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Пекин. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай первым в мире доставил образцы грунта с обратной стороны Луны.





Возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-6" 25 июня приземлился в заданной зоне на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщает BigAsia со ссылкой на Китайское национальное космическое управление. 6 июня "Чанъэ-6" совершил посадку в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны. Космический аппарат за два дня произвел забор грунта, а затем доставил образцы на орбитальный модуль.





Поверхность Луны покрыта сыпучим грунтом - реголитом (от древнегреческого "одеяло" и "камень"). Он состоит из обломков пород и минералов, основная масса частиц - от 0,03 до 1 мм в диаметре. В основном в грунте встречается титанистый железняк (ильменит), оливин, анортит и пироксен, присутствуют частицы железа. При этом химический состав лунного реголита на различных участках небесного тела может меняться. Цвет - от темно-серого до черного. Плотность - около 1,5 г на куб. см. Изучение состава лунного грунта позволяет ученым лучше узнать историю как естественного спутника Земли, так и самой нашей планеты, подготовиться к пилотируемым миссиям на Луну. Также в поверхностном слое Луны содержится значительное количество гелия-3 - перспективного топлива для термоядерных реакторов, информирует ТАСС





По данным издания, впервые образцы лунного грунта (21,7 кг) были доставлены на Землю 24 июля 1969 года экипажем американского космического корабля Apollo-11. В общей сложности участники шести успешных пилотируемых американских экспедиций (Apollo-11, 12, 14-17) доставили в 1969-1972 годах на Землю 382 кг лунного грунта. В основном они хранятся в различных американских научных заведениях. Четыре небольших фрагмента были подарены СССР и выставлены в Музее космонавтики на ВДНХ в Москве. Хотя реголит был доставлен американцами в специальных контейнерах, из-за конструктивных недостатков этих емкостей весь он оказался загрязнен и уже не имеет существенной ценности для исследователей.





СССР добыл три партии лунного грунта. Первая, весом 101 г, была доставлена 24 сентября 1970 года автоматической межпланетной станцией (АМС) "Луна-16". Затем "Луной-20" (1972) и "Луной-24" (1976) было привезено еще 225 г. Российские образцы в основном хранятся в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (Москва), также образцы имеются и в других научных заведениях и музеях. В 1970-1973 годах образцы грунта, доставленного "Луной-16" и "Луной-20", были переданы странам социалистического блока, а также Франции.





В 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 г лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 г образцов реголита.





3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли, стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.