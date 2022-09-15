Хакеры взломали сайт ОДКБ

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Гражданам Казахстана доступен сервис, в котором они могут корректировать сведения в документах при проверке актовых записей физических лиц в мобильном приложении eGov Mobile, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новый сервис позволяет актуализировать данные о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО (для себя), смерти, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Для того чтобы все эти сведения по действиям актов гражданского состояния были оцифрованы и находились в информационной системе ЗАГС, достаточно отправить отсканированные копии документов через мобильное приложение eGov Mobile.
К примеру, при проверке актовой записи о рождении детей в случае некорректно указанной записи в разделах, где представлены данные о ребенке (фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, данные о матери и отце), есть возможность актуализировать сведения, приложив сканированные копии документов", - пояснили в НИТ.
Также аналогичный сервис доступен на портале eGov.kz. С момента запуска уже более 83 тысяч человек актуализировали свои данные.
Для использования данных функций необходимо открыть приложение eGov Mobile. Далее:
- открыть вкладку "Услуги";
- в каталоге услуг найти "Рождение, брак и смерть" - "Актуализация сведений" ИС ЗАГС;
- выбрать тип актовой записи;
- нажать на "поиск";
- если данные не отобразились, необходимо нажать на кнопку "актуализировать сведения" (если данные отобразились, нажать на кнопку "сведения актуальные");
- далее подписать услугу.
Результатом оказания услуги является информация об актуализации сведений информационной системы ЗАГС на статусной странице.
В компании отметили, что данные обновления реализованы в рамках указа президента РК о дебюрократизации, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.
Премьер-министр поручил
перевести недоступные госуслуги в электронный формат.