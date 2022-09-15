Хакеры взломали сайт ОДКБ

ПЕКИН. 24 ИЮЛЯ - Сегодня короткие видео ведут к трансформации современных медиа, традиционные медиа адаптируются к новой эпохе, в первую очередь это новости в виде влога, журналисты становятся влогерами, рассказала в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года репортер издания China Daily Ян Ран (Yang Ran), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня мы находимся на пути трансформации современного медиа ввиду популярности коротких видео. Короткие видео, как новая форма медиа, играют все большую роль в формировании общественного мнения. Традиционные медиа адаптируются к новой эпохе, в первую очередь это новости в виде влога, журналисты становятся влогерами. В таком формате журналисты, поднимая селфи-палку, сами перед камерой преподносят информацию зрителю. Инверсия и интерактивность - это две главные особенности новостей-влогов. Инверсия значит, что с помощью журналиста, непосредственно участвующего во всех событиях изнутри, зрители погружаются в происходящее, вместо смотрящих со стороны они становятся участниками показываемого им материала", - сообщила репортер издания ChinaDaily Ян Ран (Yang Ran).

По информации эксперта, "интерактивность значит, что журналисты через свои слова передают не только информацию, но и эмоции. Одновременно вызывают сочувствие пользователей. Раньше люди смотрели только отрывок от общей работы по телевидению, а сейчас могут наблюдать за тем, как журналист готовился, даже что сложил внутрь чемодана. Это вдохновляет людей и подталкивает к креативу. Целевая аудитория влога - молодежь. Информация преподносится на более легком, доступном и интересном языке.

В современном Китае существует практика создания звезд из журналистов. В этой эпохе все могут стать журналистами, все могут записать видео и поделиться со зрителями. Для традиционного медиа вопрос, как привлечь внимание людей, стал основной проблемой. В формате влога зрители чувствуют в журналисте не человека, передающего информацию, а друга, разделяющего с ними ценности и переживания. Журналисты-звезды с помощью платформ получают больший охват, могут стать новым путем для создания брендинга журналистов. Будущей интеграции СМИ".





Количество пользователей приложений для коротких видеороликов составляет 934 млн человек. На сегодняшний день приложения коротких видеороликов стали самыми популярными приложениями, выступая в качестве способа мгновенного обмена сообщениями, как вичат. Пользователи приложений коротких видеороликов обеспечивают новую форму для развития поп-культуры, составляют процветающий потребительский рынок Китая, закладывают прочную пользовательскую базу для развития цифровой экономики, а также становятся важным каналом для отражения общественного мнения, согласно статистике на 2021 год, доля пользователей Сети в возрасте от 10 лет и старше, смотрящих короткие видео, составляет 94%. Доля пользователей, которые смотрят короткие видеоролики более 60 минут в день, достигает 55%. Продолжительность использования на душу населения увеличилась до 87 минут в день", - отметила репортер.





Douyin - китайское подобие тиктока. Его лозунг - "Запишите жизнь и сделайте каждую секунду значимой". На платформе самые популярные темы - это жизнь, еда и развлечения.

Douyin позиционирует себя как молодежная платформа. Такие же платформы - Kuaishou и Вичат-видео. По сравнению с Douyin пользователи Kuaishou - жители небольших городов 3-го и 4-го уровня, которые стремятся поделиться своей жизнью", - рассказала журналистка.





Ян Ран подчеркнула, что "Китай - это очень большая страна, в которой у людей из разных мест образ жизни очень сильно отличается. Это и является одной из причин популярности коротких видеороликов - жителей Китая интересует, как живут другие их соотечественники. Поэтому они записывают свою жизнь и делятся ею в Сети. Популярны также видео в традиционной китайской одежде и танцы в ней. Видео с домашними животными имеют большую популярность из-за того, что молодые люди живут в больших городах далеко от семей, домашние животные очень важны для них. Вышеописанные приложения сочетают в себе как развлечения, так и бизнес. Около 72% пользователей коротких видео делали покупки через платформы для видео".



