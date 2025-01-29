Идентификация по ладони и создание видео из текста: о цифровых проектах в Казахстане рассказал Бектенов

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая с докладом о работе правительства за минувший год, рассказал о новаторских цифровых проектах в Казахстане.





По его словам, широкомасштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства.





Правительство начало использовать искусственный интеллект для принятия решений на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций и промышленности. В этом году мы полностью запустим виртуального помощника, который простым языком объяснит гражданам, как действовать в конкретных ситуациях", - рассказал Бектенов.





Также разработана первая языковая модель искусственного интеллекта KazLLM. Сегодня его непрерывное обучение продолжается. Кроме того, в 2025 году в Казахстане будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.





В этом году в рамках программы AI-Sana 100 тысяч студентов будут изучать прикладные навыки внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики. Подготовка специалистов по искусственному интеллекту начата в 20 вузах. Введена отдельная квота по программе "Болашак", - рассказал премьер.





Эффективной площадкой для развития успешных стартап-проектов стал Astana Hub.





Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. Один из примеров - система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие. Еще один стартап - Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 млн долларов. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира. Это Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие. Оценка также 100 млн долларов. Эти и другие успешные казахстанские проекты - Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX - показывают, что здесь у нас есть большой потенциал", - перечислил глава кабмина.





Он также затронул вопросы образования.





Формируется сеть передовых школ, включающая 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача - поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных школах страны через трансляцию лучших практик. В текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтехобразования. Сегодня в Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных вузов, 5 из которых открыты в прошлом году. В текущем году откроем еще 11", - отметил премьер.





Также внимание уделяется развитию университетской науки и ее коммерциализации.





В университете Сатпаева по заказу корпорации Казахмыс разработан новый метод получения чистого селена, широко используемого в медицине, электронике и других высокотехнологичных сферах. На базе Назарбаев Университета налаживается производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов мы обеспечим производителя гарантированными заказами со стороны министерства здравоохранения", - подчеркнул Бектенов.