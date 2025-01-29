28.01.2025, 11:27 7231

Идентификация по ладони и создание видео из текста: о цифровых проектах в Казахстане рассказал Бектенов

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая с докладом о работе правительства за минувший год, рассказал о новаторских цифровых проектах в Казахстане.

По его словам, широкомасштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства.

Правительство начало использовать искусственный интеллект для принятия решений на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций и промышленности. В этом году мы полностью запустим виртуального помощника, который простым языком объяснит гражданам, как действовать в конкретных ситуациях", - рассказал Бектенов.


Также разработана первая языковая модель искусственного интеллекта KazLLM. Сегодня его непрерывное обучение продолжается. Кроме того, в 2025 году в Казахстане будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

В этом году в рамках программы AI-Sana 100 тысяч студентов будут изучать прикладные навыки внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики. Подготовка специалистов по искусственному интеллекту начата в 20 вузах. Введена отдельная квота по программе "Болашак", - рассказал премьер.


Эффективной площадкой для развития успешных стартап-проектов стал Astana Hub.

Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. Один из примеров - система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие. Еще один стартап - Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 млн долларов. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира. Это Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие. Оценка также 100 млн долларов. Эти и другие успешные казахстанские проекты - Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX - показывают, что здесь у нас есть большой потенциал", - перечислил глава кабмина.


Он также затронул вопросы образования.

Формируется сеть передовых школ, включающая 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача - поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных школах страны через трансляцию лучших практик. В текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтехобразования. Сегодня в Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных вузов, 5 из которых открыты в прошлом году. В текущем году откроем еще 11", - отметил премьер.


Также внимание уделяется развитию университетской науки и ее коммерциализации.

В университете Сатпаева по заказу корпорации Казахмыс разработан новый метод получения чистого селена, широко используемого в медицине, электронике и других высокотехнологичных сферах. На базе Назарбаев Университета налаживается производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов мы обеспечим производителя гарантированными заказами со стороны министерства здравоохранения", - подчеркнул Бектенов.

 

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28.01.2025, 12:52 6201

Президент: Обратной стороной цифровизации является увеличение фактов мошенничества  Дополнено

Токаев поручил обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг, но это лишь отправная точка для дальнейшего развития, заявил на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

Однако, чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты, считает глава государства.

Следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах "Smart City". Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ", - заявил Токаев.


Он поручил правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях.

Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", - отметил президент.


В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны, считает глава государства.

Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан", - поручил Токаев.


Дополнено 28.01.2025, 14.00

В своем выступлении на расширенном заседании правительства глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.

По его словам, цифровые активы в настоящее время могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой серой зоне.

Напомним, в январе крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.

Ранее в Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнили с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.

Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.
 
27.01.2025, 18:10 11111

Специализированные эксперты и точность 90%: инновации DeepSeek в области ИИ поражают людей

DeepSeek читает целыми фразами сразу, отмечает пользователь
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инновации китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта поражают людей, заявил пользователь под ником "анончик" на платформе для обсуждения игр, кино, разработки и технологий DTF.

Инновации DeepSeek в области ИИ поражают людей и, возможно, угрожают рыночной капитализации Nvidia в $2 трлн. OpelAI, Anthropic и другие тратят 100$ млн долларов только на вычислительные ресурсы. Им нужны огромные дата-центры с тысячами GPU стоимостью 40к$ ($40 тысяч. - Прим. ред.) каждый. Но откуда ни возьмись пришли DeepSeek и сказали: "Мы сделаем за 5млн$". Но, как говорится, говорить - это не мешки таскать. Поэтому они взяли и сделали", - пишет он.


Как отмечает пользователь, DeepSeek читает целыми фразами, в 2 раза быстрее с точностью 90%.

Когда вы обрабатываете миллиарды слов, это важно. Вместо огромного ИИ, который пытается знать все, у них есть специализированные эксперты, которые активируются только тогда, когда это нужно. В традиционной модели все 1,8 триллиона параметров активны всегда. В DeepSeek 671 млрд параметров всего, но только 37 млрд активно одновременно. На каждой задаче у тебя работает базовая "команда", а когда нужен узкий эксперт в области, он подключается, решает вопрос и уходит", - заявил он.

 (Пунктуация и орфография сохранены.)

Напомним, в ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.
 
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Теги:ТехнологииКитайИИ
26.01.2025, 11:31 15961

Спутниковый интернет для пассажиров появится в казахстанских поездах

Поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта
Спутниковый интернет для пассажиров появится в казахстанских поездах
Фото: КТЖ
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанский поезд, предоставивший пассажирам доступ к интернету, отправился по маршруту Астана - Алматы, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы".

Со столичного вокзала АО "Пассажирские перевозки" отправило поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы, который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта. Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети в пути", - проинформировали в компании.


Как отметили в КТЖ, интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен.

В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов "Тальго" - заявил председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов.


В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности.

Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане - теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.
 
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Теги:КТЖИнтернетпоезд
21.01.2025, 12:47 23286

Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов

Экспорт вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года
Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанских IT-услуг в 2024 году составил 471 миллион долларов США, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

IT-экспорт Казахстана показывает положительную динамику. За 9 месяцев 2024 года он составил 471 миллион долларов США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По нашим прогнозам, к концу 2024 года данный показатель будет порядка 700 миллионов долларов США", - доложил Мадиев.


Он подчеркнул, что основную роль в продвижении экспорта информационных технологий Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тысячи компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 миллиардов тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта оценивается в 227 миллиардов тенге.

География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО "Национальные информационные технологии". Среди таких решений - это платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор веб-сайтов ЕПИР", - сказал министр.

 
16.01.2025, 08:53 32546

Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане

Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане
Фото: KAZAKH INVEST
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания Yesil Technology Company наладит производство промышленных дронов в Казахстане. Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе нацкомпании KAZAKH INVEST.

Проект подразумевает строительство производственной и научно-исследовательской зоны площадью 50 000 квадратных метров. Зона будет включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр инновационных технологий, хранение полного цикла машин, испытательную площадку для летательных аппаратов и другое", - проинформировали в пресс-службе.


Ожидается, что запуск производства создаст 500 рабочих мест.

Yesil Technology не только сосредоточена на обновлении и улучшении продукции, но и берет на себя важную миссию по подготовке местных кадров в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с научными организациями и компаниями для разработки программ обучения, чтобы технологии укрепились, а кадры повышали свою квалификацию", - подчеркнул глава Yesil Technology Юннин Хуэй.


Согласно Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов в 2024 году объем мирового рынка экономики малых высот составил $318,64 млрд, а к 2050 году этот показатель превысит $8,8 трлн. В Китае, например, объем рынка экономики малых высот в 2023 году составил $68,65 млрд, в 2024 году - $79 млрд, а в течение следующих пяти лет прогнозируется среднегодовой рост на уровне 16,03%. За этими впечатляющими цифрами стоит широкое и глубокое применение беспилотных летательных аппаратов в самых разных областях.

Компания Yesil Technology, дочерняя организация китайской Shaanxi Kaizhuo Electronic Technology Co., Ltd, создана в марте 2024 года. Будучи лидером в сфере умных решений для дронов низковысотных отраслей, деятельность компании сосредоточена на разработке коммуникационных связей для беспилотных летательных аппаратов и производстве готовых устройств. Компания стремится к глубокой интеграции передовых технологий БПЛА в мониторинг сельского хозяйства, защиту окружающей среды, охрану специальных объектов, аварийно-спасательные работы, противодействие БПЛА и другие области применения.
 
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Теги:ПроизводствоДронКитайKAZAKH INVEST
10.01.2025, 13:03 45746

Известного китайского предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Токаев

Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке ИИ в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации. Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие", - сообщает Акорда.


Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

Ранее в интервью газете Ana tili президент сообщил, что, согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире.

Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов. Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились", - заявил президент.

 
02.12.2024, 13:37 87866

Китайские ученые научились удалять микропластик из воды

Специалисты из КНР создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, при этом использовать новый состав можно многократно
Китайские ученые научились удалять микропластик из воды
Фото: iso.org
Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, сообщает Big Asia.

Использовать новый состав можно многократно. Его эффективность при первом применении - почти 100%, но даже после пяти циклов она сохраняется на уровне 95%", - пишет источник.


Пену изготовили из хитина, добытого из костей кальмара и хлопковой целлюлозы.

Пористая структура материала захватывает микрочастицы пластика, который обычно встречается в электронике, упаковке, текстиле и других промышленных изделиях. Эффективность пены оценивали на образцах воды из естественных источников, в том числе из моря, озера и пруда, чтобы убедиться, что она будет работать в реальных условиях", - отмечают авторы материала.


При этом способность материала впитывать вредоносные частицы практически не страдает от влияния неорганических частиц, тяжелых металлов, органических загрязнителей и микроорганизмов, содержащихся в воде.

Сейчас пластик составляет 80% всего загрязнения морской среды. Ежегодно в океан попадают от 8 до 10 млн тонн пластика, сообщает RG.ru.

Исследования утверждают, что к 2050 году вес пластика в море будет больше, чем рыбы. Уже сейчас ученые насчитывают пять крупных скоплений мусора, так называемые "мусорные острова", хотя их скорее можно сравнить с пластиковым супом. По два таких объекта находятся в Атлантическом и Тихом океанах и один - в Индийском океане", - пишет источник.


15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
 
28.11.2024, 12:36 96036

Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile

Для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта
Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile
Фото: НИТ
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут проверить историю автомобиля в приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".

Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта.

После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования", - добавили в НИТ.


Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
  • указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • нажать на кнопку "Поиск";
  • получить подробные данные о транспортном средстве.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile.
 
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