Итоги партнерства по цифровой трансформации подвели Минцифры Казахстана и Google

Среди важных реализованных инициатив: поддержка стартапов и внедрение облачных технологий, запуск новых сервисов и продуктов и т.д.

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и глава отдела по работе с государственными органами и публичной политике по региону Кавказа и Центральной Азии компании Google Ольга Скороходова на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по вопросам цифровой инклюзии и трансформации обсудили результаты стратегического партнерства, направленного на ускорение цифровой трансформации Казахстана.





Наше сотрудничество с Google открывает новые горизонты для развития цифровой экономики Казахстана. Вместе мы создаем платформы, которые не только модернизируют инфраструктуру страны, но и способствуют развитию инноваций и созданию рабочих мест. Я уверен, что наши совместные усилия помогут Казахстану занять лидирующие позиции в цифровой трансформации на международной арене", - отметил Мадиев.





Ольга Скороходова изложила целостный подход Google к поддержке цифровой трансформации Казахстана в соответствии с глобальной стратегией компании, разработанной специально для развивающихся рынков. Основные направления этой стратегии включают партнерство с правительством в области внедрения облачных технологий, образование и повышение квалификации, модернизацию национальных систем данных и содействие инновационно-дружественному регулированию.





Стратегическое использование технологий ИИ может позволить развивающимся рынкам достичь значительного прогресса в цифровой трансформации и ускорить экономический рост. Мы с нетерпением ждем совместной работы с министерством и правительством Казахстана на пути к цифровой экономике, поддерживаемой ИИ, на благо пользователей и граждан Казахстана", - подытожила Ольга Скороходова.





В Минцифры перечислили важные инициативы, которые были реализованы в последние месяцы в рамках стратегического партнерства между Google и МЦРИАП:





Поддержка стартапов и внедрение облачных технологий





В сотрудничестве с Silkway Accelerator Astana Hub Google ускорила развитие более 55 стартапов за последние два года. Эти стартапы продемонстрировали значительный рост доходов и расширение рыночного охвата, укрепляя статус Казахстана как регионального IT-хаба. Кроме того, выпускники Silkway Accelerator, имеющие право на участие в программе Google for Startups Cloud Program, получают преимущества, способствующие внедрению облачных технологий в стране.





Образование и повышение квалификации





В рамках проекта IT Hub в 2022-2023 учебном году более 900 студентов из 11 ведущих казахстанских университетов приобрели передовые навыки в области искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных технологий и Android Compose.





Google активно инвестирует в развитие экосистемы разработчиков, поддерживая 17 клубов Google Developers Group (GDG) в крупных городах Казахстана. Эти клубы объединяют разработчиков различных уровней для изучения новых навыков и обмена опытом. Также Google Developer Students Clubs работают в 14 ведущих университетах Казахстана, способствуя развитию новых талантов.





Запуск новых сервисов и продуктов





В 2024 году Google представила в Казахстане несколько новых продуктов и услуг. Например, граждане Казахстана теперь имеют доступ к экспериментальному ИИ-чатботу Gemini и Flood Hub - инструменту, который предоставляет точные прогнозы наводнений за семь дней до их наступления, помогая сообществам лучше подготовиться к возможным стихийным бедствиям.





Еще один инструмент - Street View в Google Maps. Эта функция уже оказывает положительное влияние на развитие туристической отрасли и поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя детальные и интерактивные виды различных мест по всему Казахстану.





Введение YouTube Premium вызвало значительный интерес среди граждан Казахстана, предоставляя авторам новые возможности для более эффективной монетизации своего контента.





По итогам обсуждений Министерство и Google договорились продолжать совместные усилия и наметили ключевые приоритеты для будущего сотрудничества.