10.01.2025, 13:03 3651
Известного китайского предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Токаев
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке ИИ в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.
В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации. Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие", - сообщает Акорда.
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.
Ранее в интервью газете Ana tili президент сообщил, что, согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире.
Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов. Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились", - заявил президент.
новости по теме
02.12.2024, 13:37 45756
Китайские ученые научились удалять микропластик из воды
Фото: iso.org
Рассказать друзьям
Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, сообщает Big Asia.
Использовать новый состав можно многократно. Его эффективность при первом применении - почти 100%, но даже после пяти циклов она сохраняется на уровне 95%", - пишет источник.
Пену изготовили из хитина, добытого из костей кальмара и хлопковой целлюлозы.
Пористая структура материала захватывает микрочастицы пластика, который обычно встречается в электронике, упаковке, текстиле и других промышленных изделиях. Эффективность пены оценивали на образцах воды из естественных источников, в том числе из моря, озера и пруда, чтобы убедиться, что она будет работать в реальных условиях", - отмечают авторы материала.
При этом способность материала впитывать вредоносные частицы практически не страдает от влияния неорганических частиц, тяжелых металлов, органических загрязнителей и микроорганизмов, содержащихся в воде.
Сейчас пластик составляет 80% всего загрязнения морской среды. Ежегодно в океан попадают от 8 до 10 млн тонн пластика, сообщает RG.ru.
Исследования утверждают, что к 2050 году вес пластика в море будет больше, чем рыбы. Уже сейчас ученые насчитывают пять крупных скоплений мусора, так называемые "мусорные острова", хотя их скорее можно сравнить с пластиковым супом. По два таких объекта находятся в Атлантическом и Тихом океанах и один - в Индийском океане", - пишет источник.
15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
28.11.2024, 12:36 54201
Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile
Для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта
Фото: НИТ
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут проверить историю автомобиля в приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта.
После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования", - добавили в НИТ.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
- указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- нажать на кнопку "Поиск";
- получить подробные данные о транспортном средстве.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile.
20.11.2024, 11:46 66406
Крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане
Среди них: безопасные методы переработки металлургического шлака, безопасные методы переработки ископаемых, автоматизация процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ и т.д.
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
Всего на 2025-2027 годы из 653 предложенных научно-технических заданий комиссия одобрила выделение средств на проведение 113 по приоритетным для экономики направлениям. Среди них: экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность, агропром и др.
Поддержка оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году закона "О науке и технологической политике".
В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с корпорацией "Казахмыс", ERG, НАК "Казатомпром".
На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году - это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор", - доложил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО "Самрук-Казына".
Казахмыс" профинансирует 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.
АО "НАК "Казатомпром" отобрало 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.
ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха", - сообщил министр.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики.
Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Министерством науки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований", - заявил премьер.
Он обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.
Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам национальной экономики, финансов, науки и Агентству по стратегическому планированию - разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП "Атамекен" - усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.
15.11.2024, 11:10 75261
Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile
Гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно
Фото: НИТ
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Теперь пользователи могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще", - проинформировали в НИТ.
В частности, в обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:
- информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва;
- сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.
Кроме того, сообщается, что гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан.
Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат.
01.11.2024, 17:25 96676
Основатель Telegram анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу
Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи
Рассказать друзьям
Париж. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу.
Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее.
Ранее Никита Лактюшин в своей статье на hi-tech.mail.ru писал, что разработчиков со всего мира попросили придумать идеальный видеоплеер для мессенджера.
На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио", - сообщается в материале.
31.10.2024, 19:20 102081
В Астане откроют офис Telegram
Офис регистрируют на базе МФЦА
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 31 октября, во время заседания сената глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что в ближайшее время в Астане откроется офис Telegram.
Регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис Telegram. Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания Telegram сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением данных каналов", - рассказал Жаслан Мадиев.
Напомним, у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров. В августе сообщалось, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
31.10.2024, 17:10 103016
Развитие IT-индустрии и законодательство в области ИИ: о чем говорил Токаев с Мишель Симмонс
Казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс обсудили перспективы сотрудничества РК и компании по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.
В свою очередь Мишель Симонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.
Ранее Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане.
30.10.2024, 18:32 105846
Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане
Были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании G42 Пенг Сяо обсудили реализацию договоренностей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.
Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.
Напомним, в сентябре 2022 года на полях международного технологического форума Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури.
Тогда президент был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства отметил, что для страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.
В том же году был подписан меморандум между Минцифры РК и G42. Согласно меморандуму, G42 будет сотрудничать по вопросам изучения использования аналитики больших данных, облачных вычислений, ИИ и других цифровых технологий в правительстве, уделяя особое внимание здравоохранению, финансам, безопасности, сообщили в Минцифре.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.01.2025, 09:19ЧП на Атырауском НПЗ: разлилось более 20 тонн бензина 11.01.2025, 09:5316Похитившего из банка 55 млн тенге казахстанца задержали в Швеции 05.01.2025, 17:46192696Доставляющих еду курьеров обязали иметь медкнижку 06.01.2025, 16:28183536Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году 06.01.2025, 13:08180011Курс тенге продолжает падать в Казахстане 05.01.2025, 17:16178406За политической интернет-провокацией часто стоят анонимы - КНБ 05.01.2025, 14:02177566Минздрав сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса 18.12.2024, 09:49678021Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48659266В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09614476Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13605101Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24601336Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?