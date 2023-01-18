Как бороться с утечками личных данных в Сеть, рассказали эксперты

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Эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали, стоит ли бояться утечки личных данных в Сеть и как этого избежать.





По данным опроса, проведенного "Лабораторией Касперского", чаще люди верят, что могут столкнуться с неприятностями из-за подобных утечек (45%). Хотя находятся и те, кто совсем не переживает, считая, что такие данные невозможно использовать во вред (17%).





Понять, стали ли доступны учетные данные в случае крупных утечек, можно на специализированных ресурсах (например, haveibeenpwned) или с помощью встроенной функции в защитном решении. При этом мы не рекомендуем переходить по сомнительным ссылкам или скачивать какие-либо архивы, чтобы проверить наличие своих данных в них: это может привести к заражению устройства или потере данных. Если обнаружилось, что в открытом доступе оказались логин и пароль от учетной записи в каком-либо из сервисов, нужно скорее сменить пароль", - комментирует Валерий Зубанов, исполнительный директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.





По словам экспертов, информация о пользователях может появиться в Сети в результате утечек баз данных, как это случилось в начале года с сетью спортивных магазинов "Спортмастер". Список содержал в себе более 260 тысяч строк с данными граждан Казахстана за 5 лет - с 2012 по 2018 годы. Файл содержал имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты.





Иногда сами пользователи тоже не уделяют должного внимания личным данным.





Например, хранят сканы паспортов и другие конфиденциальные документы в переписках в мессенджерах и социальных сетях. Делать этого не стоит: при определенных обстоятельствах такой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Различные сведения помогают им втереться в доверие и реализовывать мошеннические схемы", - подчеркивается в информации.





Эксперты советуют: чтобы понять, что другие знают о вас, попробуйте для начала сделать простое упражнение. Введите в поисковой строке свое имя и фамилию и проанализируйте выдачу. Чаще всего в Сети фигурируют Ф.И.О., личные фото и адрес электронной почты. Также в интернете нередко можно найти личный номер телефона опрошенных, место работы или учебы и адрес проживания или прописки.





Если так вышло, что вы обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах", - добавил Валерий Зубанов.





Однако нет никакой гарантии, что после того, как вы сможете удалить информацию с добросовестных ресурсов (из поисковиков или социальных сетей), она не останется где-то еще в Сети. К тому же неизвестно, как информацией распорядится человек, которым вы с ней поделились, например, в частной переписке. Поэтому в лаборатории Касперского призвали внимательно относиться к тому, с кем вы делитесь своими данными.