28.07.2025, 12:49 2821
Казахстан и Huawei будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
Фото: Depositphotos
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Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Казахстана и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба ведомства.
Подписание состоялось в штаб-квартире Huawei в Шанхае в рамках рабочей поездки делегации министерства в КНР.
Меморандум предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут представители обеих сторон. Она займется анализом состояния ИКТ-сектора в Казахстане, определением потребностей отрасли и предложением решений по модернизации цифровой инфраструктуры на период 2025-2030 годов.
Казахстан обладает большим потенциалом в цифровом развитии, и мы рады быть партнерами в процессе цифровой трансформации страны. Наша экспертиза в сфере 5G, облачных технологий и искусственного интеллекта может стать основой для эффективного и устойчивого развития ИКТ-инфраструктуры в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Ожидается, что сотрудничество будет способствовать не только модернизации сетей связи, но и росту квалификации ИКТ-кадров, развитию инновационных решений и расширению международных технологических связей Казахстана.
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22.07.2025, 12:41 13451
Восстановиться в военном учебном заведении теперь можно онлайн
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.
Подать заявление на восстановление в военное учебное заведение можно прямо со смартфона. В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК". Ранее она была доступна на портале eGov.kz", - сообщает департамент корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения. Заявка формируется в цифровом формате, а большинство данных автоматически загружаются из государственных информационных систем, что делает процесс максимально простым и удобным. При этом важно учесть, что подать заявку можно только в течение одного года с момента отчисления.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел "Услуги" - "Воинский учет";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК";
- указать информацию об учебном заведении и сроке отчисления;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- загрузить требуемые документы;
- подписать заявку с использованием ЭЦП или альтернативных методов.
Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 20 рабочих дней. Результат рассмотрения заявки будет доступен в разделе "История личного кабинета". Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ", - отметили в департаменте.
Услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" также доступна пользователям на портале eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав.
20.06.2025, 11:17 51246
Когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин рассказал, когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы - на площадке дата-центра "Казахтелеком". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти. Все это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. И, конечно, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Напомним, в мае в Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.
12.06.2025, 11:01 60231
Starlink официально приходит в Казахстан: продажи спутниковых терминалов начнутся уже осенью
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований казахстанского законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории страны.
Официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения ожидается уже в третьем квартале 2025 года.
Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры", - сообщает МЦРИАП.
Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры, особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.
Казахстан - страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы - пастбища, горные села, удаленные предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету", - отметил министр Жаслан Мадиев.
Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей", - отметили в министерстве.
Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.
Напомним, в Казахстане более 3 тыс. сел подключат к высокоскоростному интернету. Общий объем инвестиций в проект составит более 239 млрд тенге.
19.05.2025, 12:17 82561
Почти 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравняли лазерным планировщиком для экономии воды
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания, что позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей
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Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнены лазерным планировщиком для экономии воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Об этом говорилось на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Кызылординской области.
В прошлом году удалось сэкономить 200 млн кубометров воды благодаря лазерному выравниванию 55 тысяч гектаров полей. А средняя урожайность выросла с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.
В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует до 50% затрат на приобретение лазерных планировщиков для сельскохозяйственных кооперативов.
Во время нашей первой встречи вы высказали несколько предложений. По вашим просьбам размер субсидий для кооперативов увеличен с 25% до 50%. Ранее было требование, по которому субсидии выплачивались только хозяйствам с посевной площадью более 200 гектаров. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы сняли это ограничение", - сообщил министр.
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания. Это позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей.
В этом году из-за погодных условий поливной сезон в Кызылординской области также начался раньше обычного. Из-за отсутствия осадков спрос на поливную воду вырос вдвое. На сегодня для водоснабжения аграриев региона из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.
По словам Нуржигитова, министерство приняло важные меры для ликвидации теневого рынка воды.
Теперь филиалы "Казводхоза" подают воду только тем крестьянским хозяйствам, с которыми заключены соответствующие договоры. Незаконный забор воды запрещен. В новом Водном кодексе этот вопрос также был затронут, ужесточена ответственность за нарушения. Документ вступает в силу с 10 июня", - сообщил глава ведомства.
19.05.2025, 10:08 83861
В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории Центрально-Азиатского региона суперкомпьютерный кластер. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу. Его запуск - также важный шаг в реализации послания президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена не на узкий круг специалистов, а на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности в здравоохранении, энергетике, образовании и государственных услугах.
Важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты - для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы. Поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. Отдельно стоит отметить, что с этой поставкой Казахстан впервые выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС. Это делает нашу страну значительно более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров", - отметили в Минцифры.
Напомним, во время официального визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight.
Это стратегически важный шаг в построении цифровой инфраструктуры страны. Он укрепит цифровой суверенитет Казахстана и лидирующую позицию в регионе по развитию технологий ИИ и привлечению глобальных ИТ-игроков", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Проект является важным элементом практической реализации концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.
14.04.2025, 13:42 109966
Уникальную казахстанскую разработку для сохранения донорских органов представили в Японии
Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда врачей-исследователей Центра сердца UMC во главе с Юрием Пя представит уникальную систему ALEM на всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в японском городе Осаке с 13 апреля по 13 октября.
Разработка, предназначенная для сохранения и транспортировки донорского сердца, создана при участии Общественного фонда "Heart Center Foundation". Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов. Это особенно важно для стран с большой территорией, таких как Казахстан, где одна из ключевых задач трансплантологии - своевременная доставка органов. В отличие от традиционного метода, при котором орган сохраняется всего 4-6 часов, технология ALEM воссоздает условия, близкие к тем, что существуют в организме: поддерживает температуру, насыщает кровь кислородом и контролирует жизненно важные показатели в режиме реального времени", - говорится в сообщении фонда.
По словам Юрия Пя, собственная система сохранения донорских органов была создана после сложной ситуации, когда из-за погодных условий врачи не могли вовремя получить донорское сердце.
Зародившаяся в критический момент идея была реализована в виде устройства, которое уже доказало свою эффективность и безопасность в результате доклинических исследований на животных. По словам известного кардиохирурга, при необходимости, в данном устройстве можно не только хранить, но и лечить донорские органы, чтобы улучшить исход трансплантации и дать шанс большему количеству людей, нуждающихся в пересадке", - сообщили в пресс-службе Heart Center Foundation.
В разработке медицинской системы были задействованы инженеры и врачи-кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, морфологи, специалисты сестринского дела, лаборанты и другие сотрудники Центра сердца UMC.
Путь от идеи до создания устройства занял несколько лет, следующий этап - проведение клинических испытаний системы ALEM.
Устройство было продемонстрировано на всемирной выставке Expo-2025.
Этот продукт можно назвать прорывом. Его нельзя считать новым, потому что технология давно известна, но реализовать ее на практике, пусть пока и на этапе доклинических испытаний, и на такой длительный срок, как сутки, это большое достижение в медицине. Важно и то, что в системе ALEM можно будет не только сохранить орган, но и лечить вне тела", - подчеркнул один из авторов проекта, директор клинического академического департамента кардиохирургии Центра сердца UMС Тимур Лесбеков.
Как отмечают разработчики, технологии, подобные ALEM, выходят за рамки традиционных клинических решений, стирают границы между возможным и невозможным, расширяют горизонты для медицинской науки и делают передовые технологии более доступными для тех, кто в них нуждается.
08.04.2025, 11:27 116576
"Союз МС-27" стартовал с космодрома Байконур
Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос
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Байконур. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Корабль "Союз МС-27" с новым экипажем МКС стартовал с космодрома Байконур.
Пуск состоялся в 08:47:15 по московскому времени. Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи", - сообщили в Роскосмосе.
В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Сергей отправился в третий космический полет, Алексей и Джонатан - в первый.
Стыковка "Союза МС-27" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планируется в 12:04 мск. На станции корабль ждет экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.
В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.
15.03.2025, 20:28 135526
На "Хоргосе" запустили инновационную систему таможенного оформления
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на контрольно-пропускном пункте "Хоргос" запущена инновационная система таможенного оформления, которая получила название "электронный паспорт", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара. Благодаря ему максимальный суточный объем досмотренных и растаможенных экспортируемых автомобилей превысил 2 600 единиц", - заявил гендиректор местной логистической компании Сюй Хэнхуан.
По данным администрации КПП Хоргос, после запуска новой системы среднесуточный объем растаможенных автомобилей китайского производства увеличился на 30% до 1 500 единиц, а время таможенной очистки сократилось почти на 80%, что открыло цифровизированный канал для экспорта китайских автомобилей на евразийский рынок.
Ранее сообщалось, что объем перевозок между Казахстаном и Китаем составил рекордные 32 млн тонн.
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Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?