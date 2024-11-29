28.11.2024, 12:36 3186
Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile
Для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта
Фото: НИТ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут проверить историю автомобиля в приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта.
После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования", - добавили в НИТ.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
- указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- нажать на кнопку "Поиск";
- получить подробные данные о транспортном средстве.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile.
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20.11.2024, 11:46 15376
Крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане
Среди них: безопасные методы переработки металлургического шлака, безопасные методы переработки ископаемых, автоматизация процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ и т.д.
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
Всего на 2025-2027 годы из 653 предложенных научно-технических заданий комиссия одобрила выделение средств на проведение 113 по приоритетным для экономики направлениям. Среди них: экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность, агропром и др.
Поддержка оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году закона "О науке и технологической политике".
В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с корпорацией "Казахмыс", ERG, НАК "Казатомпром".
На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году - это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор", - доложил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО "Самрук-Казына".
Казахмыс" профинансирует 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.
АО "НАК "Казатомпром" отобрало 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.
ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха", - сообщил министр.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики.
Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Министерством науки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований", - заявил премьер.
Он обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.
Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам национальной экономики, финансов, науки и Агентству по стратегическому планированию - разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП "Атамекен" - усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.
15.11.2024, 11:10 24231
Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile
Гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно
Фото: НИТ
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Теперь пользователи могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще", - проинформировали в НИТ.
В частности, в обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:
- информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва;
- сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.
Кроме того, сообщается, что гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан.
Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат.
01.11.2024, 17:25 45646
Основатель Telegram анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу
Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи
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Париж. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу.
Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее.
Ранее Никита Лактюшин в своей статье на hi-tech.mail.ru писал, что разработчиков со всего мира попросили придумать идеальный видеоплеер для мессенджера.
На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио", - сообщается в материале.
31.10.2024, 19:20 51051
В Астане откроют офис Telegram
Офис регистрируют на базе МФЦА
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 31 октября, во время заседания сената глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что в ближайшее время в Астане откроется офис Telegram.
Регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис Telegram. Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания Telegram сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением данных каналов", - рассказал Жаслан Мадиев.
Напомним, у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров. В августе сообщалось, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
31.10.2024, 17:10 51986
Развитие IT-индустрии и законодательство в области ИИ: о чем говорил Токаев с Мишель Симмонс
Казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс обсудили перспективы сотрудничества РК и компании по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.
В свою очередь Мишель Симонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.
Ранее Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане.
30.10.2024, 18:32 54926
Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане
Были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании G42 Пенг Сяо обсудили реализацию договоренностей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.
Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.
Напомним, в сентябре 2022 года на полях международного технологического форума Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури.
Тогда президент был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства отметил, что для страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.
В том же году был подписан меморандум между Минцифры РК и G42. Согласно меморандуму, G42 будет сотрудничать по вопросам изучения использования аналитики больших данных, облачных вычислений, ИИ и других цифровых технологий в правительстве, уделяя особое внимание здравоохранению, финансам, безопасности, сообщили в Минцифре.
27.10.2024, 14:09 60946
В Силиконовой долине прогнозируют рождение в РК крупных компаний-единорогов
Фото: МЦРИАП РК
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Вашингтон. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев принял участие в первой в истории Кремниевой долины технологической конференции Central Eurasia at Silicon Valley, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы технологической конференции заявили, что следующие 10-15 лет стоит ожидать рождения крупных компаний-единорогов (крупные tech компании с выходом на мировой рынок, с оценкой не менее миллиарда долларов) из Центральной Евразии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турция, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Грузия).
Мероприятие проходило в знаковом для Кремниевой долины месте - в зале Yerba Buena Arts Center, где когда-то основатель компании Apple Cтив Джобс впервые представил публике iPhone и iPad.
14.10.2024, 15:53 73391
Китай может обнаружить стелс-самолеты с помощью спутниковой сети Starlink - ученые
Дрон, запущенный побережья у Гуандуна, имеющий поверхность рассеивания как у стелс-истребителя, был обнаружен благодаря электромагнитному излучению спутника Starlink
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем последнем эксперименте ученые продемонстрировали, что Китай может успешно обнаруживать стелс-самолет с помощью спутников Starlink, рассказал блогер Вячеслав Голованов в своей статье на портале "Хабр".
По словам автора, в рамках эксперимента группа запустила беспилотник DJI Phantom 4 Pro у побережья Гуандуна. Дрон был размером примерно с птицу и имел эффективную поверхность рассеивания как у стелс-истребителя. Несмотря на его скрытность, цель неожиданно появилась на экране, хотя наземный радар не излучал никаких радиоволн, которые могли бы привести к эху. Ученые объяснили, что это стало возможным благодаря тому, что беспилотник облучался электромагнитным излучением спутника Starlink, проходящего над Филиппинами.
Такая возможность, говорится в докладе, никогда не демонстрировалась ни одной другой страной.
Если подобный эксперимент будет подтвержден, Китай, вероятно, получит беспрецедентное боевое преимущество над своим противником и конкурентом - Соединенными Штатами, которые располагают значительным парком стелс-истребителей, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также стелс-бомбардировщиков. В случае конфликта между Китаем и США последние, скорее всего, попытаются проникнуть в воздушное пространство Китая, используя свои новейшие "необнаруживаемые" стелс-самолеты",- пишет автор.
В докладе исследовательской группы под руководством профессора Йи Цзяньсиня из Школы электронной информации Уханьского университета отмечается, что самолеты-невидимки, такие как американский F-22 Raptor, используют поглощающие покрытия и особые геометрические формы для минимизации отражения электромагнитных волн, что позволяет им обманывать радарные системы.
Однако профессор Йи и его команда в статье, опубликованной 26 августа в Journal of Signal Processing, пишет:
Если радарная станция будет использовать мощные и повсеместные сигналы спутника Starlink, то ее возможности обнаружения "не будут зависеть от трехмерной формы цели и материала ее поверхности. Это "обеспечит значительные преимущества при обнаружении небольших и малозаметных целей".
Кроме того, во время работы позиции обычных военных радаров видны противнику, что делает их возможными целями. Однако Йи и его коллеги написали в журнале, что "благодаря использованию сторонних источников излучения радарные системы могут получить расширенные возможности маскировки и защиты от помех".
Эксперимент проводился под контролем Государственного центра радиомониторинга при правительстве Китая, а полученные результаты прошли экспертную оценку, прежде чем были опубликованы.
Китайская команда заявила, что самолет может рассеивать некоторые электромагнитные волны, которые передают спутники связи, когда он пролетает над воздушным пространством между спутниками и наземными антеннами. По сути, это означает, что эти волны, которые также известны как рассеяние вперед, могут препятствовать обычным сигналам связи.
Анализируя эти мельчайшие сбои, ученые смогут обнаружить и контролировать интересующую их цель.
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, известна тем, что обладает самой разветвлённой спутниковой сетью на низкой околоземной орбите. Более 6 000 спутников в этой огромной группировке, созданной SpaceX, генерируют высокочастотные радиосигналы, обеспечивая скорость интернета до 220 Мбит/с. В докладе говорится, что когда западные учёные и инженеры несколько лет назад разрабатывали американские стелс-самолёты, они не предполагали, что эти новейшие истребители могут стать мишенью для электромагнитных помех со спутников. SpaceX не предлагает услуги китайским пользователям, а связь Starlink зашифрована. Однако команда И утверждает, что может использовать легкодоступные и недорогие электронные детали для сборки приемника Starlink", - разъяснил Вячеслав Голованов.
Однако исследователи заметили, что беспилотники, задействованные в эксперименте, работали на относительно небольшой высоте, а их радарные антенны были пропорционально малы, примерно эквивалентны по размеру стандартной сковороде. Поэтому на данном этапе представленная в работе технология не может быть использована непосредственно в военных целях.
Китай предпринимает попытки обнаружить вражеские стелс-самолёты, и заявления об этой возможности появляются уже не первый год. Например, в прошлом году появились сообщения о том, что китайские инженеры создали небольшую инфракрасную поисково-следящую систему, способную обнаружить тепловой след высокоскоростного мобильного самолета на необычайно большом расстоянии. Как отмечает EurAsian Times, инфракрасные поисково-следящие системы (IRST) играют решающую роль в идентификации самолетов-невидимок. В 2020 году Китай заявил, что разработал радар для борьбы со стелсом на метровых волнах, способный обнаруживать передовые стелсы", - пишет автор.
В отчете SCMP говорится, что Китай усовершенствовал свои региональные возможности по отрицанию, применяя различные методы выявления самолетов-невидимок. В частности, вдоль побережья были установлены загоризонтные радары, излучающие длинноволновые сигналы обнаружения, которые невозможно поглотить с помощью стелс-покрытий, а также использовались массивные группировки спутников наблюдения Земли для идентификации и отслеживания американских стелс-истребителей в полете.
Ни одно из этих утверждений не может быть проверено независимыми экспертами. Более того, военные эксперты и критики, с которыми беседовал EurAsian Times, часто высказывали свои подозрения по поводу слишком амбициозных и теоретических заявлений Китая. Тем не менее, использование Starlink против Соединенных Штатов выглядит более интригующим, чем все предшествующие ему заявления", - добавил Голованов.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?