Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы приняли в Казахстане
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены правительства сегодня приняли стратегический документ для внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Согласно расчетам экономистов, применение искусственного интеллекта может повысить глобальный ВВП к 2030 году на 14%. На сегодня в Казахстане уже реализуется комплекс мер по сбору данных госорганов в Smart Data Ukimet, к которой подключены 93 информационных базы. В рамках развития инфраструктуры предусматривается размещение суперкомпьютера в стране, строительство центров обработки данных, создание национальной платформы ИИ и развитие волоконно-оптической связи. Кроме того, для роста человеческого капитала запланирован к реализации ряд образовательных и акселерационных программ. В настоящее время 17 вузами уже внедрены 15 направлений по ИИ. Дисциплины по данным специальностям изучают 2 196 студентов", - говорится в информации.
Также в Казахстане создают современную большую языковую модель (LLM) для развития культурного и языкового наследия.
Специалистами собрано порядка 6 млрд словоупотреблений, проводится обучение LLM модели с использованием суперкомпьютера через облачные решения", - рассказали в правительстве.
Участники заседания отметили приоритетные секторы экономики для внедрения ИИ. Это госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.
К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом", - отметил Олжас Бектенов.
Он дал ряд поручений различным ведомствам:
- Министерству цифрового развития совместно с акиматами - приступить к реализации концепции. Особенно важно - рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. Также стоит задача сформировать на базе National Center for AI "экосистему по вовлечению молодежи, развитию человеческого капитала и продвижению культуры искусственного интеллекта". Также ведомству совместно с министерствами науки, просвещения и труда поручено сформировать программу для ежегодного увеличения числа обучающихся специалистов, региональных центров компетенции и школ программирования.
- Минфину - упростить процедуру аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
- Министерству науки - завершить до конца текущего года сбор данных для KazLLM. Тренировка первой большой языковой модели должна быть проведена уже в 3 квартале.
- Министерству юстиции - активизировать работу по совершенствованию законодательной базы для регулирования сферы применения искусственного интеллекта.