Крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане

Среди них: безопасные методы переработки металлургического шлака, безопасные методы переработки ископаемых, автоматизация процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ и т.д.

Рассказать друзьям

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.





Всего на 2025-2027 годы из 653 предложенных научно-технических заданий комиссия одобрила выделение средств на проведение 113 по приоритетным для экономики направлениям. Среди них: экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность, агропром и др.





Поддержка оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году закона "О науке и технологической политике".





В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с корпорацией "Казахмыс", ERG, НАК "Казатомпром".





На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году - это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор", - доложил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.





По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО "Самрук-Казына".





Казахмыс" профинансирует 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.





АО "НАК "Казатомпром" отобрало 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.





ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха", - сообщил министр.





Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики.





Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Министерством науки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований", - заявил премьер.





Он обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.





Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам национальной экономики, финансов, науки и Агентству по стратегическому планированию - разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП "Атамекен" - усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.