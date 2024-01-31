30.01.2024, 11:49 2361
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг
Нейрочип позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил о вживлении первому человеку в мозг нейрочипа, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты.
Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", - цитирует rbc.ru бизнесмена.
По словам Маска, продукт называется "Телепатия", благодаря ему можно, "просто подумав", управлять телефоном, компьютером или другим устройством.
Напомним, проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го.
В прошлом сентябре компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будут оценивать безопасность чипа и хирургического робота, с помощью которого тот вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в области мозга, которая контролирует движения. Маск отмечал, что для испытаний отберут только тех, кто страдает параличом, не способен видеть, слышать или говорить.
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15.01.2024, 13:45 19086
Противообледенительные японские технологии на линиях электропередачи будет применять "Казатомпром"
Оборудование поможет снизить риск отключения электричества во время непогоды
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" будет применять японские технологии и автоматизирует производственную безопасность на объектах энергетики, сообщили в пресс-службе компании.
Соответствующий меморандум национальная атомная компания подписала с японской Furukawa Electric Power Systems Co., (FEPS), Sumitomo Corporation Power & Mobility Co.
Компания намерена протестировать на производственных объектах оборудование и технологии для предотвращения снегообразования и обледенений на воздушных линиях электропередачи и снижения риска отключения электричества.
Пилотный проект опробуют на высоковольтной линии ТОО "Уранэнерго" в Туркестанской области.
ТОО "Уранэнерго" является дочерней организацией АО "НАК "Казатомпром", которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии, эксплуатацию электрических сетей и подстанций всех уранодобывающих предприятий в южных регионах, а также обеспечивает электроснабжением поселки Таукент и Кыземшек.
После тестирования, которое продлится до 2025 года, энергетики атомного холдинга проведут оценку технологии в реальных условиях.
В случае успешной реализации пилотного проекта "Казатомпром" планирует рассмотреть дальнейшее внедрение технологии/оборудования в промышленную эксплуатацию с целью стабильного обеспечения энергоснабжением объектов", - отметили в компании.
Там отметили, что бесперебойное электропитание крайне важно для снабжения производственных и других объектов атомного холдинга.
Высокая влажность, ветра, резкие перепады температуры воздуха в зимний период способствуют образованию наледи и мокрого снега на проводах, опорах и других элементах воздушных линий электропередачи. Гололедно-изморозевые отложения представляют опасность для нормальной эксплуатации электрических сетей и часто приводят к повреждению опор и обрывам проводов линий электропередачи. Аварии на линиях электропередачи могут нанести значительный экономический ущерб, парализовать систему энергоснабжения потребителей и потребуют значительных усилий по восстановлению энергосистемы", - пояснили в пресс-службе "Казатомпром".
Ранее ТОО "Уранэнерго" внедрило систему мониторинга гололедных нагрузок на высоковольтных линиях, которая позволила обеспечить раннее предупреждение гололедоопасной ситуации на добывающих предприятиях.
Система позволяет аварийно отключать электроэнергию, определять появление и нарастание гололедно-изморозевых отложений, прогнозировать развитие гололедной и ветровой ситуации на линиях электропередачи с учетом метеоусловий, а также сокращает время на полное переключение нагрузок добычных предприятий на резервную схему с шести часов до одного часа.
Напомним, в ночь с 10 на 11 января несколько городов и десятки сел Казахстана пострадали от последствий урагана и метели. Из-за сильного снегопада и ветра в населенных пунктах падали деревья, с домов и зданий срывало кровлю, сотни жителей остались без электро- и водоснабжения.
12.12.2023, 11:41 44691
Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает Акорда.
Казахстан занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха. Совсем недавно мы запустили в оборот инновационный формат национальной валюты - цифровой тенге. Уверен, этот важный шаг придаст дополнительный импульс развитию нашей финансовой системы. В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что в стране делается акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов, но призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, поскольку все это лишь небольшая часть задач и конкретных результатов работы.
Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", - сообщил Токаев.
Он отдельно остановился на такой важной теме, как создание системы искусственного интеллекта.
От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - подчеркнул глава государства.
Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе правительства. Однако для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", - отметил президент.
По его словам, Казахстан должен стать государством, которое не только потребляет, но и производит.
Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - заявил Токаев.
По его словам, представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.
Честный гражданин - "Адал азамат" - думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия - служение родной стране", - добавил президент.
Он напомнил, что в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели вложено около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест.
Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения. Выражаю благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", - резюмировал глава государства.
Ранее, выступая на форуме Digital Bridge в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом.
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