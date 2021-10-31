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На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2"

30.10.2021, 20:44 5698
БАЙКОНУР. 30 ОКТЯБРЯ - На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-20". В настоящее время проводится внешний осмотр блоков, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Роскосмос
 

Следующий этап работ - стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков "В" и "Г". Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра "Южный" и Ракетно-космического центра "Прогресс". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" запланирован на начало декабря со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации "Старт Тудей", и его личный ассистент Йозо Хирано".

 
Напомним, 5 октября с космодрома стартовал "Союз МС-19", на борту которого находился первый в мире киноэкипаж. Кроме профессионального космонавта, командира экипажа Антона Шкаплерова, в космос для съемок фильма отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. 6 октября космонавты прибыли на МКС, где сняли сцены для художественного фильма "Вызов". 17 октября капсула с космонавтами успешно приземлилась в Казахстане
 

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Снизить документооборот на 50% внутри госаппарата планирует Минцифры

29.10.2021, 14:41 19090
Снизить документооборот на 50% внутри госаппарата планирует Минцифры
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Снизить документооборот на 50% внутри государственного аппарата планирует Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил глава ведомства Багдат Мусин.
 

В рамках третьего направления "Слышащее и эффективное государство" нацпроекта важно построить площадки "е-петиция", "е-обращение" для прямого диалога с гражданами и обеспечить возможность проведения оценки госорганов любым гражданином. Все процессы будут делиться и переводиться в современные инструменты, не требующие лишней переписки среди государственных структур. Будут запускаться проекты, использующие "искусственный интеллект" по выявлению рисковых зон и обеспечению контроля в таможенном и налоговом администрировании. Стоит задача - обеспечить 100% интеграции государственных баз данных и использовать платформенную модель цифровизации", - подчеркнул министр.

 
Глава ведомства также рассказал о создаваемых в Казахстане платформах для видеосвязи.
 

Во время пандемии я где-то штук 50 их посмотрел, пять из них применял у нас на видеоконференциях министерства, так как это казахстанский продукт. Честно - качество оставляет желать лучшего, то есть не дотягивает до Zoom, или до Teems, или для каких-то других платформ, которые реально на платформенной модели это реализуют", - поделился Мусин. 

 
По его мнению, если создавать в РК образовательную видеоплатформу, она должна предоставлять более широкие возможности. 
 

Первое - это материал, контент... чтобы ученики или учителя могли просматривать тот или иной материал, отвечать на заданные вопросы и чтобы эти ответы сохранялись в базе данных. Чтобы на основе этих данных могли проводиться аналитика и (даваться) рекомендации", - считает глава ведомства.

 
По его мнению, ученики или учителя на такой платформе должны иметь возможность возвращаться к пройденному материалу, чтобы закрепить его. Он также подчеркнул, что создать единую образовательную платформу в Казахстане планируется к 2023 году.
 

Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане

28.10.2021, 16:07 33778
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане на базе Меморандума о взаимопонимании, который был подписан сегодня в рамках Международного форума Digital bridge, посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и HUAWEI, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе министерства, документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а именно развития цифровизации различных отраслей экономики, укрепления информационно-коммуникационной инфраструктуры, роста научно-исследовательского потенциала Казахстана.
 

Подписанный меморандум послужит началом сотрудничества в таких сферах, как 5G, Smart City, IoT и Индустрия 4.0, повышение качества человеческого капитала в IT-сфере и других, особенно в контексте реализации нацпроекта "Технологический прорыв за счет цифровизации, инноваций и науки", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

 
Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в принятие мер по совместной разработке сверхбыстрой, повсеместной и доступной национальной широкополосной сети, особенно для населения в удаленных районах, а также ускорению развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики. Также документ направлен на реализацию действий по совместному развитию коммуникационной инфраструктуры Цифрового шелкового пути с помощью новых технологий и решений.
 
Кроме того, меморандум предусматривает образовательную деятельность, в том числе образовательные модули, программы развития талантов в области ИКТ, научное консультирование и обмен опытом в области обучения специалистов, сотрудничество в сфере совместных исследований для развития научно-технического потенциала республики на основе опыта компании.
 

Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, тем самым укрепляя внутренний и внешний рынки страны. Компания Huawei готова предоставить свою экспертизу, международный опыт, высокие технологии для быстрейшего развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики", - отметил, в свою очередь, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго.

 
Подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать совершенствованию работы механизмов информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитию сферы телекоммуникаций на уровне республики и в разрезе регионов и отраслей экономики; а также позволит обмениваться данными для научных и образовательных исследований в целях развития цифровой экономики РК.
 
Напомним, что компания Huawei в сотрудничестве с клиентами в финансовом, образовательном и медицинском секторах внедряет инновации и развертывает новые приложения, а также самореализующиеся, самовосстанавливающиеся, самооптимизирующиеся и автономные сети, разрабатывает инновационные решения для глобальных сетей, основанные на концепции автономной управляемой сети (ADN).
 

Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета в стране

27.10.2021, 20:44 47251
Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум "Digital Bridge" на тему "Digital Era Lifestyle", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе посещения президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Заслушав участников встречи, глава государства выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация - наша стратегическая задача и государственный приоритет.
 
Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сконцентрироваться на ряде приоритетных задач. В частности, глава государства указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг.
 

Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. "Цифра" должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью", - считает президент.

 
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы - строительство и земельные отношения.
 
Говоря о ситуации в строительной отрасли, глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.
 

Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса", - сказал он.

 
В земельной сфере, как полагает президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.
 

Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую "ни в какие ворота не лезет", вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты", - сказал глава государства.

 
Президент подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой "цифровой прыжок" невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.
 

По оценке "Siemens", 80% отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации - на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе", - сказал глава государства.

 
Отдельный блок в речи президента был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом - на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.
 

Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать", - сказал глава государства.

 
Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.
 

Поручаю правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета и связи в стране.
 

Для многих уже стало нормой продавать "кота в мешке". Рекламируются одни параметры Интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50%. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?" - поручил выяснить он.

 
Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.
 

Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан", - сказал президент.

 
В заключение глава государства поблагодарил всех членов комиссии и приглашенных экспертов за содержательный диалог, выразив уверенность в том, что участие всех стейкхолдеров позволит вывести работу комиссии на новый уровень и обеспечить цифровую трансформацию Казахстана.
 

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