01.11.2024, 17:25 4581
Основатель Telegram анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу
Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи
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Париж. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу.
Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее.
Ранее Никита Лактюшин в своей статье на hi-tech.mail.ru писал, что разработчиков со всего мира попросили придумать идеальный видеоплеер для мессенджера.
На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио", - сообщается в материале.
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31.10.2024, 19:20 9986
В Астане откроют офис Telegram
Офис регистрируют на базе МФЦА
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 31 октября, во время заседания сената глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что в ближайшее время в Астане откроется офис Telegram.
Регистрируем офис на базе МФЦА, и в Astana Hub уже будет представлен офис Telegram. Уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента. Если есть нарушения нашего законодательства, призыв к насилию, сообщения, связанные с наркотрафиком, то компания Telegram сейчас довольно оперативно рассматривает наши просьбы и помогает с блокировкой и удалением данных каналов", - рассказал Жаслан Мадиев.
Напомним, у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров. В августе сообщалось, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
31.10.2024, 17:10 10921
Развитие IT-индустрии и законодательство в области ИИ: о чем говорил Токаев с Мишель Симмонс
Казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс обсудили перспективы сотрудничества РК и компании по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.
В свою очередь Мишель Симонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.
Ранее Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане.
30.10.2024, 18:32 13861
Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане
Были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании G42 Пенг Сяо обсудили реализацию договоренностей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.
Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.
Напомним, в сентябре 2022 года на полях международного технологического форума Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури.
Тогда президент был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства отметил, что для страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.
В том же году был подписан меморандум между Минцифры РК и G42. Согласно меморандуму, G42 будет сотрудничать по вопросам изучения использования аналитики больших данных, облачных вычислений, ИИ и других цифровых технологий в правительстве, уделяя особое внимание здравоохранению, финансам, безопасности, сообщили в Минцифре.
27.10.2024, 14:09 19881
В Силиконовой долине прогнозируют рождение в РК крупных компаний-единорогов
Фото: МЦРИАП РК
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Вашингтон. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев принял участие в первой в истории Кремниевой долины технологической конференции Central Eurasia at Silicon Valley, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы технологической конференции заявили, что следующие 10-15 лет стоит ожидать рождения крупных компаний-единорогов (крупные tech компании с выходом на мировой рынок, с оценкой не менее миллиарда долларов) из Центральной Евразии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турция, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Грузия).
Мероприятие проходило в знаковом для Кремниевой долины месте - в зале Yerba Buena Arts Center, где когда-то основатель компании Apple Cтив Джобс впервые представил публике iPhone и iPad.
14.10.2024, 15:53 32421
Китай может обнаружить стелс-самолеты с помощью спутниковой сети Starlink - ученые
Дрон, запущенный побережья у Гуандуна, имеющий поверхность рассеивания как у стелс-истребителя, был обнаружен благодаря электромагнитному излучению спутника Starlink
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем последнем эксперименте ученые продемонстрировали, что Китай может успешно обнаруживать стелс-самолет с помощью спутников Starlink, рассказал блогер Вячеслав Голованов в своей статье на портале "Хабр".
По словам автора, в рамках эксперимента группа запустила беспилотник DJI Phantom 4 Pro у побережья Гуандуна. Дрон был размером примерно с птицу и имел эффективную поверхность рассеивания как у стелс-истребителя. Несмотря на его скрытность, цель неожиданно появилась на экране, хотя наземный радар не излучал никаких радиоволн, которые могли бы привести к эху. Ученые объяснили, что это стало возможным благодаря тому, что беспилотник облучался электромагнитным излучением спутника Starlink, проходящего над Филиппинами.
Такая возможность, говорится в докладе, никогда не демонстрировалась ни одной другой страной.
Если подобный эксперимент будет подтвержден, Китай, вероятно, получит беспрецедентное боевое преимущество над своим противником и конкурентом - Соединенными Штатами, которые располагают значительным парком стелс-истребителей, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также стелс-бомбардировщиков. В случае конфликта между Китаем и США последние, скорее всего, попытаются проникнуть в воздушное пространство Китая, используя свои новейшие "необнаруживаемые" стелс-самолеты",- пишет автор.
В докладе исследовательской группы под руководством профессора Йи Цзяньсиня из Школы электронной информации Уханьского университета отмечается, что самолеты-невидимки, такие как американский F-22 Raptor, используют поглощающие покрытия и особые геометрические формы для минимизации отражения электромагнитных волн, что позволяет им обманывать радарные системы.
Однако профессор Йи и его команда в статье, опубликованной 26 августа в Journal of Signal Processing, пишет:
Если радарная станция будет использовать мощные и повсеместные сигналы спутника Starlink, то ее возможности обнаружения "не будут зависеть от трехмерной формы цели и материала ее поверхности. Это "обеспечит значительные преимущества при обнаружении небольших и малозаметных целей".
Кроме того, во время работы позиции обычных военных радаров видны противнику, что делает их возможными целями. Однако Йи и его коллеги написали в журнале, что "благодаря использованию сторонних источников излучения радарные системы могут получить расширенные возможности маскировки и защиты от помех".
Эксперимент проводился под контролем Государственного центра радиомониторинга при правительстве Китая, а полученные результаты прошли экспертную оценку, прежде чем были опубликованы.
Китайская команда заявила, что самолет может рассеивать некоторые электромагнитные волны, которые передают спутники связи, когда он пролетает над воздушным пространством между спутниками и наземными антеннами. По сути, это означает, что эти волны, которые также известны как рассеяние вперед, могут препятствовать обычным сигналам связи.
Анализируя эти мельчайшие сбои, ученые смогут обнаружить и контролировать интересующую их цель.
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, известна тем, что обладает самой разветвлённой спутниковой сетью на низкой околоземной орбите. Более 6 000 спутников в этой огромной группировке, созданной SpaceX, генерируют высокочастотные радиосигналы, обеспечивая скорость интернета до 220 Мбит/с. В докладе говорится, что когда западные учёные и инженеры несколько лет назад разрабатывали американские стелс-самолёты, они не предполагали, что эти новейшие истребители могут стать мишенью для электромагнитных помех со спутников. SpaceX не предлагает услуги китайским пользователям, а связь Starlink зашифрована. Однако команда И утверждает, что может использовать легкодоступные и недорогие электронные детали для сборки приемника Starlink", - разъяснил Вячеслав Голованов.
Однако исследователи заметили, что беспилотники, задействованные в эксперименте, работали на относительно небольшой высоте, а их радарные антенны были пропорционально малы, примерно эквивалентны по размеру стандартной сковороде. Поэтому на данном этапе представленная в работе технология не может быть использована непосредственно в военных целях.
Китай предпринимает попытки обнаружить вражеские стелс-самолёты, и заявления об этой возможности появляются уже не первый год. Например, в прошлом году появились сообщения о том, что китайские инженеры создали небольшую инфракрасную поисково-следящую систему, способную обнаружить тепловой след высокоскоростного мобильного самолета на необычайно большом расстоянии. Как отмечает EurAsian Times, инфракрасные поисково-следящие системы (IRST) играют решающую роль в идентификации самолетов-невидимок. В 2020 году Китай заявил, что разработал радар для борьбы со стелсом на метровых волнах, способный обнаруживать передовые стелсы", - пишет автор.
В отчете SCMP говорится, что Китай усовершенствовал свои региональные возможности по отрицанию, применяя различные методы выявления самолетов-невидимок. В частности, вдоль побережья были установлены загоризонтные радары, излучающие длинноволновые сигналы обнаружения, которые невозможно поглотить с помощью стелс-покрытий, а также использовались массивные группировки спутников наблюдения Земли для идентификации и отслеживания американских стелс-истребителей в полете.
Ни одно из этих утверждений не может быть проверено независимыми экспертами. Более того, военные эксперты и критики, с которыми беседовал EurAsian Times, часто высказывали свои подозрения по поводу слишком амбициозных и теоретических заявлений Китая. Тем не менее, использование Starlink против Соединенных Штатов выглядит более интригующим, чем все предшествующие ему заявления", - добавил Голованов.
05.09.2024, 21:29 62651
Над Казахстаном развернут сеть спутников Amazon
Фото: МЦРИАП
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях укрепления сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи в Казахстане Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Amazon Kuiper подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства.
Подписание документа открывает новые перспективы для внедрения инноваций в индустрии спутниковой связи в стране.
Меморандум направлен на совместное сотрудничество по развертыванию услуг спутниковой связи Amazon Kuiper на низкой околоземной орбите по всему Казахстану. Сотрудничество с Amazon Kuiper создает основу для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в любой точке страны благодаря спутниковой связи с высокой пропускной способностью и низкой задержкой.
Подписание меморандума является важным шагом на пути к модернизации индустрии спутниковой связи Казахстана. Сотрудничество с Amazon Kuiper позволит нам внедрять современные спутниковые технологии, что, в свою очередь, будет способствовать цифровизации экономики и улучшению качества жизни населения", - подчеркнул министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев.
Напомним, Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом. Ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.
05.09.2024, 12:24 64486
Итоги партнерства по цифровой трансформации подвели Минцифры Казахстана и Google
Среди важных реализованных инициатив: поддержка стартапов и внедрение облачных технологий, запуск новых сервисов и продуктов и т.д.
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и глава отдела по работе с государственными органами и публичной политике по региону Кавказа и Центральной Азии компании Google Ольга Скороходова на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по вопросам цифровой инклюзии и трансформации обсудили результаты стратегического партнерства, направленного на ускорение цифровой трансформации Казахстана.
Наше сотрудничество с Google открывает новые горизонты для развития цифровой экономики Казахстана. Вместе мы создаем платформы, которые не только модернизируют инфраструктуру страны, но и способствуют развитию инноваций и созданию рабочих мест. Я уверен, что наши совместные усилия помогут Казахстану занять лидирующие позиции в цифровой трансформации на международной арене", - отметил Мадиев.
Ольга Скороходова изложила целостный подход Google к поддержке цифровой трансформации Казахстана в соответствии с глобальной стратегией компании, разработанной специально для развивающихся рынков. Основные направления этой стратегии включают партнерство с правительством в области внедрения облачных технологий, образование и повышение квалификации, модернизацию национальных систем данных и содействие инновационно-дружественному регулированию.
Стратегическое использование технологий ИИ может позволить развивающимся рынкам достичь значительного прогресса в цифровой трансформации и ускорить экономический рост. Мы с нетерпением ждем совместной работы с министерством и правительством Казахстана на пути к цифровой экономике, поддерживаемой ИИ, на благо пользователей и граждан Казахстана", - подытожила Ольга Скороходова.
В Минцифры перечислили важные инициативы, которые были реализованы в последние месяцы в рамках стратегического партнерства между Google и МЦРИАП:
Поддержка стартапов и внедрение облачных технологий
В сотрудничестве с Silkway Accelerator Astana Hub Google ускорила развитие более 55 стартапов за последние два года. Эти стартапы продемонстрировали значительный рост доходов и расширение рыночного охвата, укрепляя статус Казахстана как регионального IT-хаба. Кроме того, выпускники Silkway Accelerator, имеющие право на участие в программе Google for Startups Cloud Program, получают преимущества, способствующие внедрению облачных технологий в стране.
Образование и повышение квалификации
В рамках проекта IT Hub в 2022-2023 учебном году более 900 студентов из 11 ведущих казахстанских университетов приобрели передовые навыки в области искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных технологий и Android Compose.
Google активно инвестирует в развитие экосистемы разработчиков, поддерживая 17 клубов Google Developers Group (GDG) в крупных городах Казахстана. Эти клубы объединяют разработчиков различных уровней для изучения новых навыков и обмена опытом. Также Google Developer Students Clubs работают в 14 ведущих университетах Казахстана, способствуя развитию новых талантов.
Запуск новых сервисов и продуктов
В 2024 году Google представила в Казахстане несколько новых продуктов и услуг. Например, граждане Казахстана теперь имеют доступ к экспериментальному ИИ-чатботу Gemini и Flood Hub - инструменту, который предоставляет точные прогнозы наводнений за семь дней до их наступления, помогая сообществам лучше подготовиться к возможным стихийным бедствиям.
Еще один инструмент - Street View в Google Maps. Эта функция уже оказывает положительное влияние на развитие туристической отрасли и поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя детальные и интерактивные виды различных мест по всему Казахстану.
Введение YouTube Premium вызвало значительный интерес среди граждан Казахстана, предоставляя авторам новые возможности для более эффективной монетизации своего контента.
По итогам обсуждений Министерство и Google договорились продолжать совместные усилия и наметили ключевые приоритеты для будущего сотрудничества.
23.08.2024, 17:31 78291
В Китае открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта
С помощью нового метода можно получать от 51 до 76 миллиграммов воды из одного грамма лунного грунта
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Пекин. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты из Китая в ходе исследования образцов, доставленных зондом "Чаньэ-5", открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта.
В ходе экспериментов они планировали получить гелий, и каково же было их удивление, когда вместо этого из реагентов стала синтезироваться вода - причем в гораздо большем количестве, чем обычно удается извлечь из лунного грунта", - сообщает bigasia.ru.
Ученые проанализировали опыт и выяснили, что причина всему - большое количество водорода в лунных породах. При высокой температуре он взаимодействует с оксидами железа в минералах, участвующих в реакции, при этом образуется много водяного пара.
Подчеркивается, что с помощью нового метода можно получать от 51 до 76 миллиграммов воды из одного грамма лунного грунта.
Напомним, в июне китайский зонд доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?