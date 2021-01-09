Пользователи WhatsApp будут обязаны делиться информацией с Facebook

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, передает Kazakhstan Today.

В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов, пишет РИА "Новости"

WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.

В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на смартфоне и активность в социальных сетях.





Аудиозаписи предоставляются сторонним подрядчикам, которые не обладают возможностью идентифицировать пользователей. Они расшифровывают данные, проверяя качество работы искусственного интеллекта. В частности, компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше такого не делают.

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