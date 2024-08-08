Работа Telegram в Казахстане ускорится

В июле Минцифры подписало меморандум с Китаем

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, сообщает пресс-служба МЦРИАП.





В июле Минцифры подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.





Основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки. Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий", - сообщили в министерстве.





Помимо этого, вклад Казахстана будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.





Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.





3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.





К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.



