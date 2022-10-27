С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"

Фото: www.roscosmos.ru

Байконур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 октября 2022 года, в 03.20 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21".

Выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

Прогресс МС-21" летит к Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. Его стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента станции намечается 28 октября в 05:50 мск. На МКС его ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий - с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 56-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 174-м в истории (из них 85 - к МКС).

На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2520 кг груза. Среди них - 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

На грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор". Также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.