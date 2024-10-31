Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане

Дрон, запущенный побережья у Гуандуна, имеющий поверхность рассеивания как у стелс-истребителя, был обнаружен благодаря электромагнитному излучению спутника Starlink

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем последнем эксперименте ученые продемонстрировали, что Китай может успешно обнаруживать стелс-самолет с помощью спутников Starlink, рассказал блогер Вячеслав Голованов в своей - В своем последнем эксперименте ученые продемонстрировали, что Китай может успешно обнаруживать стелс-самолет с помощью спутников Starlink, рассказал блогер Вячеслав Голованов в своей статье на портале "Хабр".





По словам автора, в рамках эксперимента группа запустила беспилотник DJI Phantom 4 Pro у побережья Гуандуна. Дрон был размером примерно с птицу и имел эффективную поверхность рассеивания как у стелс-истребителя. Несмотря на его скрытность, цель неожиданно появилась на экране, хотя наземный радар не излучал никаких радиоволн, которые могли бы привести к эху. Ученые объяснили, что это стало возможным благодаря тому, что беспилотник облучался электромагнитным излучением спутника Starlink, проходящего над Филиппинами.





Такая возможность, говорится в докладе, никогда не демонстрировалась ни одной другой страной.





Если подобный эксперимент будет подтвержден, Китай, вероятно, получит беспрецедентное боевое преимущество над своим противником и конкурентом - Соединенными Штатами, которые располагают значительным парком стелс-истребителей, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также стелс-бомбардировщиков. В случае конфликта между Китаем и США последние, скорее всего, попытаются проникнуть в воздушное пространство Китая, используя свои новейшие "необнаруживаемые" стелс-самолеты",- пишет автор.





В докладе исследовательской группы под руководством профессора Йи Цзяньсиня из Школы электронной информации Уханьского университета отмечается, что самолеты-невидимки, такие как американский F-22 Raptor, используют поглощающие покрытия и особые геометрические формы для минимизации отражения электромагнитных волн, что позволяет им обманывать радарные системы.





Однако профессор Йи и его команда в статье, опубликованной 26 августа в Journal of Signal Processing, пишет:





Если радарная станция будет использовать мощные и повсеместные сигналы спутника Starlink, то ее возможности обнаружения "не будут зависеть от трехмерной формы цели и материала ее поверхности. Это "обеспечит значительные преимущества при обнаружении небольших и малозаметных целей".





Кроме того, во время работы позиции обычных военных радаров видны противнику, что делает их возможными целями. Однако Йи и его коллеги написали в журнале, что "благодаря использованию сторонних источников излучения радарные системы могут получить расширенные возможности маскировки и защиты от помех".





Эксперимент проводился под контролем Государственного центра радиомониторинга при правительстве Китая, а полученные результаты прошли экспертную оценку, прежде чем были опубликованы.





Китайская команда заявила, что самолет может рассеивать некоторые электромагнитные волны, которые передают спутники связи, когда он пролетает над воздушным пространством между спутниками и наземными антеннами. По сути, это означает, что эти волны, которые также известны как рассеяние вперед, могут препятствовать обычным сигналам связи.





Анализируя эти мельчайшие сбои, ученые смогут обнаружить и контролировать интересующую их цель.





Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, известна тем, что обладает самой разветвлённой спутниковой сетью на низкой околоземной орбите. Более 6 000 спутников в этой огромной группировке, созданной SpaceX, генерируют высокочастотные радиосигналы, обеспечивая скорость интернета до 220 Мбит/с. В докладе говорится, что когда западные учёные и инженеры несколько лет назад разрабатывали американские стелс-самолёты, они не предполагали, что эти новейшие истребители могут стать мишенью для электромагнитных помех со спутников. SpaceX не предлагает услуги китайским пользователям, а связь Starlink зашифрована. Однако команда И утверждает, что может использовать легкодоступные и недорогие электронные детали для сборки приемника Starlink", - разъяснил Вячеслав Голованов.





Однако исследователи заметили, что беспилотники, задействованные в эксперименте, работали на относительно небольшой высоте, а их радарные антенны были пропорционально малы, примерно эквивалентны по размеру стандартной сковороде. Поэтому на данном этапе представленная в работе технология не может быть использована непосредственно в военных целях.





Китай предпринимает попытки обнаружить вражеские стелс-самолёты, и заявления об этой возможности появляются уже не первый год. Например, в прошлом году появились сообщения о том, что китайские инженеры создали небольшую инфракрасную поисково-следящую систему, способную обнаружить тепловой след высокоскоростного мобильного самолета на необычайно большом расстоянии. Как отмечает EurAsian Times, инфракрасные поисково-следящие системы (IRST) играют решающую роль в идентификации самолетов-невидимок. В 2020 году Китай заявил, что разработал радар для борьбы со стелсом на метровых волнах, способный обнаруживать передовые стелсы", - пишет автор.





В отчете SCMP говорится, что Китай усовершенствовал свои региональные возможности по отрицанию, применяя различные методы выявления самолетов-невидимок. В частности, вдоль побережья были установлены загоризонтные радары, излучающие длинноволновые сигналы обнаружения, которые невозможно поглотить с помощью стелс-покрытий, а также использовались массивные группировки спутников наблюдения Земли для идентификации и отслеживания американских стелс-истребителей в полете.





Ни одно из этих утверждений не может быть проверено независимыми экспертами. Более того, военные эксперты и критики, с которыми беседовал EurAsian Times, часто высказывали свои подозрения по поводу слишком амбициозных и теоретических заявлений Китая. Тем не менее, использование Starlink против Соединенных Штатов выглядит более интригующим, чем все предшествующие ему заявления", - добавил Голованов.