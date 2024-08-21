20.08.2024, 19:43 2531
Треть мирового трафика приходится на семь сайтов
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Similarweb, по итогам июня 2024 года на долю одного лишь сайта google.com приходится 18,32% мирового веб-трафика, а его посещаемость в месяц достигает 82 млрд пользователей. Сайт обслуживает более 8,5 млрд поисковых запросов ежедневно, сообщает ranking.kz.
Следом со значительной ежемесячной посещаемостью расположились youtube.com и facebook.com: 31 млрд и 15 млрд пользователей, с долями веб-трафика в 6,96% и 3,41% соответственно. В топ-5 также вошли instagram.com и x.com: 7 млрд и 6 млрд посещений.
Стоит отметить, что 11 из 15 самых популярных веб-сайтов в мире - американские. Самыми посещаемыми неамериканскими сайтами являются китайские baidu.com и tiktok.com (4 млрд и 2 млрд посещений в месяц соответственно), а также российский yandex.ru (3 млрд посещений) и чешский xvideos.com (2 млрд посещений).
Портал wikipedia.org с 4 млрд посещений является единственным некоммерческим сайтом в списке самых популярных. В топ-15 также попал веб-ресурс chatgpt.com.
Самым популярным браузером на всех платформах (ПК, ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д.) в мире по итогам июля 2024 года является Chrome, принадлежащий Google, с долей рынка в 65,39%.
В Казахстане также лидирует Chrome, но уже с удельным весом в 57,33% - значительно меньше, чем годом ранее, когда доля браузера составляла 64,76%. Следом идет Safari с удельным весом в 22,54%, а замыкает тройку лидеров Yandex Browser с долей в 9,01%.
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18.08.2024, 20:00 8871
Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на Землю
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Пекин. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интересный способ добычи полезных ископаемых на Луне и доставки их на Землю предложили китайские ученые, сообщает РБК со ссылкой на статью в журнала Aerospace Shanghai.
Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его, разгонять капсулы до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли. Создание магнитной пусковой установки на Луне позволит дешевле доставлять добытые ресурсы на Землю, экономя около 90% от объема нынешних расходов. С таким предложением выступили китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии", - пишет источник.
Принцип работы установки схож с процессом метания молота в легкой атлетике - груз будут вращать с нарастающей скоростью, а затем отпустят в сторону Земли.
Для этого надо построить вращающийся манипулятор длиной 50 м и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул, загруженных лунными ресурсами. За 10 минут вращения получится достичь второй космической скорости для лунных объектов - 2,4 км в секунду - и выйти на правильную траекторию для запуска на Землю. Ученые планируют задействовать для работы установки солнечную и ядерную энергию, а 70% мощности получать, преобразуя кинетическую энергию обратно в электричество на этапе замедления установки", - пояснили ученые.
Такой способ доставки возможен благодаря уникальным свойствам лунной атмосферы: вакууму и низкой гравитации. Грузы получится доставлять дважды в день, систему легко установить, а для работы не потребуется топливо, только электричество.
Ранее Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
17.08.2024, 14:27 13331
Китайские ученые принимают участие в разработке огнестойких полимеров в Казахстане
Фото: Миннауки РК
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Актобе. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинский региональный университет имени Жубанова прибыли представители научной группы из Китая, занимающиеся разработкой и тестированием огнестойких полимеров, сообщили в Министерстве науки и высшего образование РК.
Пожарная безопасность - одна из актуальных проблем мирового уровня. В Китае создан институт, занимающийся вопросами пожарной безопасности. На сегодняшний день институт является успешным как с практической, так и с научной точки зрения. К нам прибыла первая группа экспертов, которые много лет занимаются изучением огнестойких материалов в этом высшем учебном заведении", - рассказал профессор университета Жубанова Амирбек Бекешев.
Эксперты совместно работают над научными исследованиями и делятся опытом в области изготовления материалов с высокой огнестойкостью. Проект направлен на разработку технологии создания многофункциональных огнестойких материалов на основе полимеров и полимерных композитов. Руководит проектом ученый Амирбек Бекешев.
В состав группы входят ученые из Китайского университета науки и технологий: Юань Ху, Син Ванг, Чжисин Жу, профессор Гонконгского политехнического университета Бен Фей и профессор университета Тунцзи Чжэнчжоу Ван.
Профессор Юань Ху имеет более 30 лет опыта в исследованиях огнеупорных материалов, опубликовал свыше 600 статей и получил более 70 патентов. Профессор Син Ван - автор более 200 научных статей с индексом Хирша 70. Профессоры Бен Фей и Чжэнчжоу Ван опубликовали около 200 статей в области исследований экологически чистых огнеупорных материалов, а Чжисин Жу изучает интеллектуальные системы управления пожарной безопасностью.
В ходе встречи было обсуждено проведение экспериментов по методам оценки пожарной безопасности и технологии полимерных композитов. Несмотря на то что мы используем один и тот же материал, мы применяем разные методы и подходы", - уточнили в пресс-службе Миннауки.
Отмечается, что следующая группа зарубежных ученых в рамках этой программы планирует прибыть в сентябре этого года.
15.08.2024, 08:52 18236
С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28"
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 08.20 (по времени Астаны) со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28". Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что выведение "Прогресса МС-28" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Стыковка "Прогресса МС-28" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции намечается на 17 августа в 10.56. На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) - астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
На "Прогрессе МС-28" предстоит доставить 2621 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Среди грузов - рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Во время выхода в открытый космос по российской программе его планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда". С помощью спектрометра ученые будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трех лет (всего предполагается выполнить 15 таких обзоров).
Для проведения новых научных экспериментов "Форсированный выдох" (оценка вентиляторной функции легких в длительном космическом полете) и "Эндотелий" (исследование роли геомагнитосферы Земли в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний) отправлены соответственно акустический датчик регистрации шумов форсированного выдоха у космонавтов и комплекс измерения скорости пульсовой волны и оценки эндотелиальной функции у космонавтов.
07.08.2024, 19:50 28776
Работа Telegram в Казахстане ускорится
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров.
Недавно у меня была встреча с руководством компании Telegram, где мы договорились с Павлом Дуровым об обмене трафиком между нашими сетями напрямую, без транзитных операторов. Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане", - написал председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
Это позволяет нам передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов. Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше", - сообщил Мусин.
Прямое соединение позволило уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше из Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. Пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram.
Самое главное, мы теперь полностью сами контролируем путь прохождения трафика! И у нас большой запас по емкости, так как соединение выполнено на уровне 100 Гбит/с", - рассказал председатель правления "Казахтелекома".
Он добавил, что уже есть прямое взаимодействие с владельцами автономных систем таких компаний, как Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Twitch, и Netflix и др. Теперь к этому списку добавился один из популярных в Казахстане сервисов - Telegram.
05.08.2024, 18:51 34941
Казахстан и Китай построят научно-исследовательскую базу на Луне
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В июле Минцифры подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.
Основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки. Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий", - сообщили в министерстве.
Помимо этого, вклад Казахстана будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
В начале июля стало известно, что Китай выделит Казахстану грант в размере 100 миллионов юаней на безвозмездной основе в рамках соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, заключенного с КНР на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
30.07.2024, 18:25 45101
Произошел массовый сбой в сетях Activ и Kcell
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Kcell" подтвердили информацию о массовом сбое в сетях Activ и Kcell.
АО "Kcell" касательно перебоев с услугой голосовой связи и интернета на сети Activ и Kcell сообщает, что, действительно, у порядка 20% абонентов наблюдается некорректная работа услуг. Техническими специалистами компании в настоящее время выясняется причина сбоя, параллельно в активном режиме ведутся восстановительные работы. Компания приносит искренние извинения своим абонентам за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран.
19.07.2024, 17:00 59941
Глобальный сбой в работе Microsoft: CrowdStrike выявила проблему
Сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой
Фото: instagram/microsoft
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Вашингтон. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что проблема, которая вызвала глобальный сбой в работе приложений Microsoft, выявлена.
Глава CrowdStrike на своей странице в Сети заявил, что компания "активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows", сообщает rbc.ru.
По его словам, сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой.
В компании Microsoft сообщили, что им удалось восстановить работу части своих сервисов после масштабного сбоя.
Наши данные и сообщения клиентов показывают, что работа некоторых сервисов восстановлена", - говорится в сообщении о состоянии серверов.
Напомним, глобальный сбой в работе приложений Microsoft произошел этим утром. Он повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.
Ранее Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы.
16.07.2024, 12:39 66991
Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы приняли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены правительства сегодня приняли стратегический документ для внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Согласно расчетам экономистов, применение искусственного интеллекта может повысить глобальный ВВП к 2030 году на 14%. На сегодня в Казахстане уже реализуется комплекс мер по сбору данных госорганов в Smart Data Ukimet, к которой подключены 93 информационных базы. В рамках развития инфраструктуры предусматривается размещение суперкомпьютера в стране, строительство центров обработки данных, создание национальной платформы ИИ и развитие волоконно-оптической связи. Кроме того, для роста человеческого капитала запланирован к реализации ряд образовательных и акселерационных программ. В настоящее время 17 вузами уже внедрены 15 направлений по ИИ. Дисциплины по данным специальностям изучают 2 196 студентов", - говорится в информации.
Также в Казахстане создают современную большую языковую модель (LLM) для развития культурного и языкового наследия.
Специалистами собрано порядка 6 млрд словоупотреблений, проводится обучение LLM модели с использованием суперкомпьютера через облачные решения", - рассказали в правительстве.
Участники заседания отметили приоритетные секторы экономики для внедрения ИИ. Это госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.
К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом", - отметил Олжас Бектенов.
Он дал ряд поручений различным ведомствам:
- Министерству цифрового развития совместно с акиматами - приступить к реализации концепции. Особенно важно - рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. Также стоит задача сформировать на базе National Center for AI "экосистему по вовлечению молодежи, развитию человеческого капитала и продвижению культуры искусственного интеллекта". Также ведомству совместно с министерствами науки, просвещения и труда поручено сформировать программу для ежегодного увеличения числа обучающихся специалистов, региональных центров компетенции и школ программирования.
- Минфину - упростить процедуру аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
- Министерству науки - завершить до конца текущего года сбор данных для KazLLM. Тренировка первой большой языковой модели должна быть проведена уже в 3 квартале.
- Министерству юстиции - активизировать работу по совершенствованию законодательной базы для регулирования сферы применения искусственного интеллекта.
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