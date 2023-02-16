15.02.2023, 21:33 2286
В Алматы создадут черный список сайтов для школьников
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. В этой связи прокуратур города провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации.
По закону государственные органы должны принимать меры, направленные на недопущение доступа детей к запрещенному к просмотру контенту. К такому контенту относится порнография, культ жестокости и насилия, оскорбляющие человеческое достоинство, оказывающие вредное воздействие на детей и способствующие совершению правонарушений (Закон РК "О правах ребенка в Республике Казахстан", Закона РК "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). Несмотря на принимаемые органами меры по блокировке таких сайтов, практически ежедневно создаются новые", - сообщили в прокуратуре города.
Учитывая это, прокуратура предложила усилить и пересмотреть работу по мониторингу такого контента и недопущению его распространения среди учащихся.
По акту прокурорского надзора управлением образования принят специальный приказ, по которому на КГУ "Городской научный методический центр новых технологий в образовании" возложена обязанность проведения мониторинга и формирования черного списка. Выявленные запрещенные сайты будут вноситься в корпоративную сеть School.net. Это позволит максимально минимизировать доступ учащихся к нежелательному контенту.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем не повинные школьники.
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12.02.2023, 18:17 10066
"Роскосмос" продемонстрировал снимок тектонического разлома в Турции
Фото: Роскосмос
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Москва. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "Роскосмос" продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном при помощи космического аппарата "Канопус-В", отмечен тектонический разлом.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
31.01.2023, 19:37 30256
Школьный портал Kundelik подвергся DDoS-атакам
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Школьный портал kundelik.kz подвергся DDoS-атакам, сообщает Государственная техническая служба (ГТС).
АО "ГТС" сообщает, что сегодня, 31 января 2023 года, отражены DDOS -атаки на портал kundelik.kz", - сообщили в ГТС.
Портал атаковали в течении 2,5 часа - с 13.15 до 16.00. Сейчас ведется работа по изучению вредоносного трафика.
Напомним, председатель КНБ Ермек Сагимбаев в ходе отчета перед президентом об основных итогах деятельности ведомства за 2022 год сообщил, что техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.
В октябре 2022 года сообщалось, что за месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак.
В конце сентября 2022 года гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
31.01.2023, 08:41 32111
"Яндекс" раскрыл первые итоги расследования утечки кода
Исходный код содержал алгоритмы, включающие микрофон "Алисы" без просьбы человека
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликованные в интернете части программного кода некоторых сервисов "Яндекса" не угрожают безопасности пользователей или работоспособности проектов, при этом проведенный масштабный аудит выявил несколько случаев нарушения правил корпоративной этики и "принципов "Яндекса".
В частности, в интернете были опубликованы фрагменты тестовых алгоритмов, которые использовались только для проверки работы сервисов внутри самой компании. Один из таких алгоритмов включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания "Алисы". В компании пояснили, что алгоритм был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации "Алисы", сообщает РБК.
В корпорации подчеркнули, что работа "Яндекса" строится на принципе прозрачности: предполагается, что любой документ или код потенциально может быть опубликован, и в таком случае не должно быть причины для стыда.
Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам. Считаем необходимым рассказать, почему такое происходило и что в связи с этим мы намерены предпринимать", - добавили в "Яндексе".
Исходный код также содержал контактные данные некоторых партнеров (например, водителей - их номера могли увидеть в других таксопарках), существовала приоритетная поддержка для отдельных групп пользователей "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Такси", а работу некоторых сервисов корректировали с помощью "костылей" (неоптимальные временные решения): ими "регулировали настройки поиска по картинкам и видео". Кроме того, в коде были слова, которые не связаны с работой сервисов, но "сами по себе оскорбительны для людей разных рас и национальностей".
Большинство нарушений связаны с попытками устранить ошибку или улучшить сервис, заверили в компании, пообещав, что пересмотрят подход к принципу нулевой терпимости к "багам" - Zero Bug Policy. Компания отметила, что возобновит формирование принципов техноэтики и перенесет из репозитория все данные, не относящиеся к алгоритмам и настройкам проектов, - их дополнительно защитят.
25.01.2023, 20:28 40641
В Мангистауской области построят гибридную электростанцию
Фото: freepik.com
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел 25 января в Астане встречу с делегацией итальянской нефтегазовой компании Eni S.p.A. (ENI) во главе с директором по разведке и добыче подразделения природных ресурсов компании "Лукой" Виньяти, сообщает пресс-служба КМГ.
Обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, КМГ и ENI принципиально договорились о совместной реализации проекта строительства в Мангистауской области гибридной электростанции, работающей на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.
Данный проект является результатом продуктивной совместной работы наших компаний и служит реализации стратегической задачи главы нашего государства по развитию "зеленых" проектов. Помимо укрепления энергетической безопасности региона его важными дивидендами послужат приток инвестиций и создание новых рабочих мест", - отметил в своем выступлении Магзум Мирзагалиев.
Также в ходе переговоров было отмечено, что производство и поставки электроэнергии на целевые объекты (в частности, рассматриваются объекты "Озенмунайгаза" и Казахского газоперерабатывающего завода) позволят исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.
Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 млн долларов.
Договоренность по строительству гибридной электростанции является продолжением работы КМГ и ENI в рамках подписанного в июле 2021 года меморандума о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии.
17.01.2023, 18:01 58686
Как бороться с утечками личных данных в Сеть, рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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Эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали, стоит ли бояться утечки личных данных в Сеть и как этого избежать.
По данным опроса, проведенного "Лабораторией Касперского", чаще люди верят, что могут столкнуться с неприятностями из-за подобных утечек (45%). Хотя находятся и те, кто совсем не переживает, считая, что такие данные невозможно использовать во вред (17%).
Понять, стали ли доступны учетные данные в случае крупных утечек, можно на специализированных ресурсах (например, haveibeenpwned) или с помощью встроенной функции в защитном решении. При этом мы не рекомендуем переходить по сомнительным ссылкам или скачивать какие-либо архивы, чтобы проверить наличие своих данных в них: это может привести к заражению устройства или потере данных. Если обнаружилось, что в открытом доступе оказались логин и пароль от учетной записи в каком-либо из сервисов, нужно скорее сменить пароль", - комментирует Валерий Зубанов, исполнительный директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.
По словам экспертов, информация о пользователях может появиться в Сети в результате утечек баз данных, как это случилось в начале года с сетью спортивных магазинов "Спортмастер". Список содержал в себе более 260 тысяч строк с данными граждан Казахстана за 5 лет - с 2012 по 2018 годы. Файл содержал имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты.
Иногда сами пользователи тоже не уделяют должного внимания личным данным.
Например, хранят сканы паспортов и другие конфиденциальные документы в переписках в мессенджерах и социальных сетях. Делать этого не стоит: при определенных обстоятельствах такой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Различные сведения помогают им втереться в доверие и реализовывать мошеннические схемы", - подчеркивается в информации.
Эксперты советуют: чтобы понять, что другие знают о вас, попробуйте для начала сделать простое упражнение. Введите в поисковой строке свое имя и фамилию и проанализируйте выдачу. Чаще всего в Сети фигурируют Ф.И.О., личные фото и адрес электронной почты. Также в интернете нередко можно найти личный номер телефона опрошенных, место работы или учебы и адрес проживания или прописки.
Если так вышло, что вы обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах", - добавил Валерий Зубанов.
Однако нет никакой гарантии, что после того, как вы сможете удалить информацию с добросовестных ресурсов (из поисковиков или социальных сетей), она не останется где-то еще в Сети. К тому же неизвестно, как информацией распорядится человек, которым вы с ней поделились, например, в частной переписке. Поэтому в лаборатории Касперского призвали внимательно относиться к тому, с кем вы делитесь своими данными.
16.01.2023, 20:25 61616
В Казахстане приостановят телерадиовещание 18 января
Фото: depositphotos.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 января с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сети, сообщает АО "Казтелерадио".
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
Напомним, АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
11.01.2023, 19:59 69011
Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина «Спортмастер» утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В начале 2023 года в СМИ появились сообщения об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов "Спортмастер" из стран СНГ.
Список содержал в себе более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 гг. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт, сообщает в пресс-служба АО "Государственная техническая служба".
Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников, начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.
В KZ-CERT отметили, что информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных, к тому же просим обратить внимание, что эту же информацию злоумышленники могут использовать при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.
02.01.2023, 20:32 82696
В США не исключают нанесения ЭМИ удара по своей территории
В результате такого удара современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать
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Вашингтон. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер США Кристиан Орр заявил, что для США самой сильной военной угрозой является нанесение электромагнитного (ЭМИ) удара.
Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", - пишет в статье для издания 19FortyFive Кристиан Орр.
Стоит отметить, что для человека электромагнитный импульс безвреден, но поражает все электронные приборы, находящиеся находятся в радиусе действия. Иначе говоря, все приборы от смартфонов до систем отопления и кондиционирования воздуха перестанут работать.
Современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать", - написал Орр.
По словам американского офицера, Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможность нанесения ЭМИ-ударов.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?