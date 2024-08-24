В Китае открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Similarweb, по итогам июня 2024 года на долю одного лишь сайта google.com приходится 18,32% мирового веб-трафика, а его посещаемость в месяц достигает 82 млрд пользователей. Сайт обслуживает более 8,5 млрд поисковых запросов ежедневно, сообщает - По данным Similarweb, по итогам июня 2024 года на долю одного лишь сайта google.com приходится 18,32% мирового веб-трафика, а его посещаемость в месяц достигает 82 млрд пользователей. Сайт обслуживает более 8,5 млрд поисковых запросов ежедневно, сообщает ranking.kz





Следом со значительной ежемесячной посещаемостью расположились youtube.com и facebook.com: 31 млрд и 15 млрд пользователей, с долями веб-трафика в 6,96% и 3,41% соответственно. В топ-5 также вошли instagram.com и x.com: 7 млрд и 6 млрд посещений.





ranking.kz





Стоит отметить, что 11 из 15 самых популярных веб-сайтов в мире - американские. Самыми посещаемыми неамериканскими сайтами являются китайские baidu.com и tiktok.com (4 млрд и 2 млрд посещений в месяц соответственно), а также российский yandex.ru (3 млрд посещений) и чешский xvideos.com (2 млрд посещений).





Портал wikipedia.org с 4 млрд посещений является единственным некоммерческим сайтом в списке самых популярных. В топ-15 также попал веб-ресурс chatgpt.com.





ranking.kz





Самым популярным браузером на всех платформах (ПК, ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д.) в мире по итогам июля 2024 года является Chrome, принадлежащий Google, с долей рынка в 65,39%.





В Казахстане также лидирует Chrome, но уже с удельным весом в 57,33% - значительно меньше, чем годом ранее, когда доля браузера составляла 64,76%. Следом идет Safari с удельным весом в 22,54%, а замыкает тройку лидеров Yandex Browser с долей в 9,01%.