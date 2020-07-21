В РК заметно выросло количество хакерских атак на госсектор

Нур-Султан. 20 июля. Заметно выросло количество хакерских атак на государственный и квазигосударственные сектора, если в первом полугодии 2019 года количество атак, направленных на сети телекоммуникаций, подключенных к ЕШДИ, составляло свыше 118 млн, то за аналогичный период 2020 года это число увеличилось в 4,8 раз и достигло отметки свыше 568,5 млн, передает Kazakhstan Today.

По информации Службы реагирования на компьютерные инциденты РГП "Государственная техническая служба", за первое полугодие было выявлено 8300 инцидентов информационной безопасности. По сравнению с 2019 годом количество фишинговых атак возросло на 25%, а количество DDoS-атак увеличилось на 42%.

Эксперты KZ-CERT не исключают тот факт, что росту инцидентов информационной безопасности способствовала ситуация с пандемией COVID-19.

Пользуясь потребностью граждан в финансовой поддержке, злоумышленниками активно создавались фейковые Telegram-боты, сайты-опросники, на которых предлагалось пройти несложный опрос и получить денежное вознаграждение. Мошеннические схемы позволяли злоумышленникам завладеть данными пользователя. В том числе и банковскими данными.





Служба KZ-CERT рекомендует придерживаться основных правил кибергигиены и быть внимательным при получении разного рода сообщений, особенно при вводе своих персональных данных.





В начале января АО "Народный банк Казахстана" опровергло информацию об утечке персональных данных клиентов.

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