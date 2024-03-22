21.03.2024, 19:03 4086
Запуск "Союза" к МКС с Байконура отменили в последнюю минуту Дополнено
В "Роскосмосе" объяснили причину
Рассказать друзьям
Кызылорда. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменили в последнюю минуту.
Как следует из прямой трансляции госкорпорации "Роскосмос", сработала автоматика. Пуск отложен на 24 часа.
На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Дополнено 21.03.2024, 20.55
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал о причинах отмены старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25".
По его словам, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.
На заседании государственной комиссии выявили, что причина была в просадке напряжения химического источника тока", - рассказал Борисов.
Запуск перенесен на субботу, 23 марта, на 15.36 по Москве.
В настоящее время экипаж эвакуируется из корабля, после чего стартовый комплекс будет возвращен в исходное положение, затем государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил, что автоматические системы, контролирующие старт, отработали четко.
Сработала автоматика при контроле старта и не допустила неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности, покинул ракету и поехал на снятие скафандров", - сообщил Крикалев.
После снятия скафандров будет проведен медосмотр членов экипажа, затем космонавты вернутся на карантин, а дальнейшая подготовка к старту будет продолжена.
Ранее, 5 марта с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9. На МКС отправились россиянин Александр Гребенкин и его коллеги по экипажу - Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
новости по теме
06.03.2024, 19:57 20621
В ГТС рассказали подробности утечки данных клиентов МФО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инфраструктура микрофинансовой организации zaimer.kz стала объектом взлома, сообщает Государственная техническая служба.
В ходе анализа инцидента установлено, что местонахождение сайта МФО и IP-адреса базируется на территории Республики Казахстан, что в свою очередь соответствует нормам закона РК "О персональных данных и их защите".
По имеющейся информации, утечка персональных данных казахстанцев произошла посредством взлома инфраструктуры (Robo Finance) (robo.finance) - материнской экосистемы, поддерживающей многие МФО, в том числе zaimer.kz. Ранее специалисты выявили ряд поддельных вебсайтов, связанных с данным МФО. При переходе на страницы данных сайтов пользователю предлагалось получить денежный заем в вышеупомянутой организации. Наименование поддельных вебсайтов: zaim5min.com, vozmykredit.ru, vozmycredit.com, stpmrnlnk.com, mani24.kz, zm24.kz, cashlux.kz, zaim365.kz", - сообщили в ГТС.
Ранее АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").
27.02.2024, 19:14 34851
Смена часового пояса: как подготовить технику
Своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT подчеркнули, что своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности и обеспечении бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры.
Существуют следующие риски, связанные с несвоевременной сменой часового пояса:
- ошибки в журналах и метаданных;
- ошибки систем мониторинга;
- проблемы запуска планировщика задач.
Специалисты дали ряд рекомендаций:
- Убедитесь, что на вашем оборудовании используются средства автоматической синхронизации времени, такие как NTP (Network Time Protocol). Однако стоит отметить, что протокол NTP не передает настройки временной зоны и не отвечает за смену часового пояса.
- Установите обновление с актуальными настройками временной зоны.
- В случае если для операционной системы отсутствует обновление, вручную переведите временную зону на UTC+5.
- После смены часового пояса проверьте работоспособность своих систем.
Ранее сообщалось, что портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля до 02.00 1 марта. В связи с переходом на единый часовой пояс UTC+05.00 на портале будут проводиться технические работы.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
27.02.2024, 13:24 36221
Токаев посетил "Мастерскую Лу Бань" по обучению автомобильным технологиям
Фото: Генконсульство Китая в РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил "Мастерскую Лу Бань" (далее - "Казахстанская мастерская"), расположенную на базе Восточно-Казахстанского технического университета.
Делегацию сопровождал представитель мастерской - ректор Тьянзинского политехнического университета Чжэн Цинчунь и президент Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина.
Президент осмотрел зону обучения, где ему продемонстрировали интеллектуальное управление транспортными средствами и дорожным движением, и сетевые технологические платформы.
Ректор Чжэн Цинчун ознакомил президента с ходом строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане и сопровождал его во время посещения зоны комплексного обучения автомобильным технологиям. Токаев поочередно осмотрел предоставленное учебное оборудование и понаблюдал за работой преподавателей и студентов "Казахстанской мастерской".
Я очень благодарен китайским университетам за их приложенные усилия, сделано очень хорошо. Надеюсь, что таких мастерских в Казахстане будет как можно больше", - сказал глава государства на китайском языке.
Он также сделал групповое фото с руководителями, участвующими в открытии мастерской университетов Китая и Казахстана, и студентами "Мастерской Лу Бань".
Запуск пробного периода "Мастерской Лу Бань" был инициирован 9 декабря 2023 года. Поручение о строительстве "Мастерских Лу Бань" в странах ШОС дал председатель КНР Си Цзиньпин.
Открытие мастерских содействует обмену профессиональным образованием и сотрудничеству между Китаем и Казахстаном, а также решает вопрос подготовки срочно необходимых профессиональных технических кадров для экономического и социального развития Казахстана", - подчеркивается в информации.
Важно, что "Мастерская Лу Бань" открыта в Казахстане - стране, где Китай впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Первый этап строительства - это открытие специальностей по транспортному оборудованию и технологиям. Он включает в себя четыре основных учебных центра площадью 700 квадратных метров. Это техобслуживание, топливные системы, транспортные средства на новой энергии и интеллектуальные подключенные транспортные средства.
Проект расширения "Казахстанской мастерской" будет запущен в этом году. Будут добавлены дополнительные 460 квадратных метров площадей для мастерских, чтобы еще больше повысить преподавательский потенциал новых энергетических транспортных средств и интеллектуальных сетевых технологий, а также улучшить общий уровень строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане", - говорится в информации.
25.02.2024, 09:00 41986
В Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink
Фото: telegram/Bagdat Mussin
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Приехал в Алматы лично проверить процесс принятия оборудования. В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской областях, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу. Остальным областям будут доставлены со следующей партии, которая прибудет через 10 дней", - написал он в своем Тelegram-канале.
По его словам, всего в течение 20 дней в РК прибудет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны.
Напомним, в прошлом году вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
Ранее Багдат Мусин рассказал, во сколько Казахстану обойдется установка Starlink в селах.
13.02.2024, 12:49 56406
Создавать суперкомпьютер в Казахстане будут в два этапа
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал соглашение по созданию суперкомпьютера с компанией Presight AI Ltd. из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера и строительства соответствующего центра обработки данных (ЦОД) договорились глава МЦРИАП Багдат Мусин, АО "Самрук-Казына" и Presight AI Ltd.
Проект планируется осуществить в два этапа. Первый - предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО "НИТ" (оператор ИКТ электронного правительства), а второй - строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей", - рассказали в ведомстве.
По словам министра, на рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта. Одним из успешных кейсов является отечественная платформа Cerebra, которая в ускоренном режиме осуществляет автоматизированную диагностику инсульта. После успешной апробации в Казахстане проект вышел на рынок Узбекистана. Компания Higgsfield AI тоже сделала значительный прорыв в области ИИ, создав продвинутую систему, которая помогает ученым и инженерам обучать очень сложные компьютерные модели.
При этом со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов ИИ", - отметил министр.
Он отметил, что различные секторы экономики, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство, получат значительные выгоды от ИИ. Кроме того, запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.
Для справки
Суперкомпьютер - это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.
Напомним, создание в стране высокопроизводительного суперкомпьютера анонсировал на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире против нынешних 5%.
07.02.2024, 12:13 65846
Развитие ИИ в Казахстане: в стране создадут высокопроизводительный суперкомпьютер
Суперкомпьютер будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на казахстанском рынке, что придаст мощный импульс широкому применению "больших данных"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства анонсировал создания в стране высокопроизводительного суперкомпьютера, сообщает Акорда.
В своем выступлении на расширенном заседании правительства лидер Казахстана подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня - менее 5%).
Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду. Своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой - гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных. Сегодня правительством сформировано так называемое озеро данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными", - отметил Токаев.
Он сообщил о создании высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на казахстанском рынке. Глава государства убежден, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных".
За последние годы финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области. Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях", - подчеркнул Токаев.
Президент также отметил, что к настоящему времени страна достигла существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг.
К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики - пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет", - заключил глава государства.
Напомним, 2 февраля в ходе ежегодного форума Digital Almaty экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов предложил создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями в Евразийском экономическом союзе. Это, по его мнению, улучшит взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона ЕАЭС.
02.02.2024, 11:58 70531
Премьер-министры стран ЕАЭС принимают участие в пленарной сессии форума Digital Almaty
Рассказать друзьям
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось пленарное заседание глав правительств стран ЕАЭС на полях Digital Almaty 2024, передает корреспондент агентства.
В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Перед пленарным заседанием главы правительств ознакомились с цифровой выставкой форума. На выставке представлены цифровые проекты более 300 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации.
Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.
Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Напомним, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.
30.01.2024, 11:49 75261
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг
Нейрочип позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил о вживлении первому человеку в мозг нейрочипа, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты.
Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", - цитирует rbc.ru бизнесмена.
По словам Маска, продукт называется "Телепатия", благодаря ему можно, "просто подумав", управлять телефоном, компьютером или другим устройством.
Напомним, проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го.
В прошлом сентябре компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будут оценивать безопасность чипа и хирургического робота, с помощью которого тот вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в области мозга, которая контролирует движения. Маск отмечал, что для испытаний отберут только тех, кто страдает параличом, не способен видеть, слышать или говорить.
Читаемое
22.03.2024, 09:08С праздником Наурыз! 22.03.2024, 09:306596Сель сошел в горах Алматинской области 22.03.2024, 11:044161В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества 22.03.2024, 11:371681В Восточно-Казахстанской области заболеваемость ОРВИ выросла в два раза 22.03.2024, 14:111596Лавина сошла близ горнолыжного курорта в горах Алматы 16.03.2024, 17:57119161В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест 16.03.2024, 17:09117416Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли 15.03.2024, 19:35117196Опрос КТ: Казахстанцы выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов 15.03.2024, 19:12113751В аэропорту Алматы задерживаются более 30 рейсов 15.03.2024, 12:10112376Каждый третий застройщик в Алматы работает недобросовестно - Досаев 24.02.2024, 17:04312511В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38295261Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07290826В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28283896Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53271956Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Актуальное
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?