Злоумышленники скопировали интернет-ресурс Народного банка

Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила фишинговый интернет-ресурс, имитирующий официальный интернет-ресурс Народного банка Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В службу KZ-CERT поступило обращение о подозрительном интернет-ресурсе, который дублирует официальный интернет-ресурс homebank.kz, маскируясь под доменным именем homeYbank.com. Специалистами был проведен детальный анализ данного интернет-ресурса, по результатам которого было зафиксировано наличие фишинговых форм", - сообщили в KZ-CERT.

Как отметили в службе, данный ресурс в точности копировал homebank.kz, где для авторизации держателям карт необходимо было ввести: доверенный номер телефона, идентификатор Homebank, логин my Halyk и пароль. При авторизации посредством мобильного номера пользователь, не замечая того, направлялся на страницу loading.php, после чего, по задумке злоумышленников, должен был ввести SMS-код, полученный на мобильный номер.

Данный интернет-ресурс Службой KZ-CERT классифицирован как "мошеннический интернет-ресурс/фишинг в сети Интернет". Служба призывает казахстанцев обращать внимание на доменное имя (вводимое в строке поиска), и в случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса сообщать специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.kz-cert.kz/ru/form , а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz

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