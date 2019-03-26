Астана. 2 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанцев заманивают на мошеннический интернет-ресурс купонами на бензин, передает Kazakhstan Today.





Об обнаружении мошеннического интернет-ресурса gazprom-bonus.men сообщила Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Государственной технической службы КНБ Казахстана.





Злоумышленники, посредством мобильных мессенджеров и электронной почты, осуществляют рассылку с приглашением пройти опрос на интернет-ресурсе gazprom-bonus.men за вознаграждение в виде "купона на 300 литров топлива АИ-95". После прохождения опроса пользователю необходимо "поделиться с 10 друзьями/группами в мессенджере WhatsApp" данной ссылкой на прохождение опроса, и, вернувшись в окно опроса, забрать свой купон", - проинформировали в KZ-CERT.





Как пояснили в ведомстве, при нажатии на кнопку "получить" пользователя перенаправляют на ИР - world-www.info, оттуда в свою очередь происходит перенаправление на различные интернет-ресурсы мошеннических опросов. В частности, Службой зафиксировано перенаправление на два интернет-ресурса мошеннических опросов: very-o.ru и vertebrate01.info





Ранее Служба KZ-CERT уже обнаруживала подобные интернет-ресурсы. Их целью является проведение опросов, за что обещают выплату средств на счет участника. При этом участнику необходимо выполнить закрепительный платеж, оплатив комиссию за перечисление денежных средств.





В случае с мошенническим интернет-ресурсом vertebrate01.info, необходимо провести оплату посредством онлайн-платежа на стороннем интернет-ресурсе oplata1.online. Данный интернет-ресурс Службой классифицирован как фишинг, который эмулирует интернет-ресурс банка "ПАО Сбербанк" sberbank.ru . После ввода и подтверждения банковских реквизитов участника опроса, отображается сообщение об эмуляции отправки sms-сообщения на номер участника. В завершении оплаты отображается ошибка и просьба в использовании другой карты", - рассказали в ведомстве.





По информации KZ-CERT, ресурс very-o.ru также просит провести оплату посредством онлайн-платежа на стороннем интернет-ресурсе multi-payment.com. Данный интернет-ресурс Службой классифицирован как фишинг. Способ сбора данных банковских карт аналогичен с фишинговым интернет-ресурсом oplata1.online.





В этой связи KZ-CERT рекомендует соблюдать базовые правила информационной безопасности, не переходить на подозрительные страницы. При обнаружении любого изменения в логике производимых операций следует обращаться в колл-центры банков. При этом необходимо внимательно и осторожно пользоваться устройствами (компьютер, ноутбук, планшет), с которых Вы входите на сайт интернет-банкинга, а также осуществляете оплату с помощью карт. Специалисты советуют не заходить на сайты игровой, развлекательной направленности, на малознакомые ресурсы, не переходить по ссылкам и баннерам с "сенсациями" - часто такие сайты и новости используются для заражения пользователей различными вредоносными ПО. Любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где Вам предлагают или пытаются заставить выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время) следует рассматривать как вредоносное.





В случаях кибер-мошенничества бесплатную консультацию можно получить в Казахстанской службе реагирования на компьютерные инциденты, позвонив на единый номер 1400. Электронные адреса Службы: info@kz-cert.kz, incident@kz-cert.kz.





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