Зловред в Google Play под видом фоторедакторов крал деньги

Москва. 27 июня. Kazakhstan Today - Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые содержали в себе вредоносное ПО - бэкдор MobOk, передает Kazakhstan Today.

Зловред крал деньги пользователей путём оформления на их номера платных подписок на русском, английском и тайском языках. Зловред действовал скрытно, и жертвы начинали подозревать неладное, только когда видели неожиданные списания денег с мобильного счёта. В общей сложности каждый из фальшивых фоторедакторов - Pink Camera и Pink Camera-2 - был установлен более 10 тыс. раз. В настоящее время опасные приложения удалены из Google Play, сообщили в "Лаборатории Касперского".

В компании пояснили, что Бэкдор - один из самых опасных типов вредоносного ПО - позволяет злоумышленникам получить контроль над заражённым устройством и выполнять определённые операции втайне от пользователя. В случае с фоторедакторами Pink Camera распознать угрозу было сложно ещё и потому, что приложения всё-таки выполняли свою заявленную функцию, то есть позволяли редактировать фотографии. Кроме того, они были загружены из доверенного источника - официального магазина приложений.

Вместе с тем эксперты обратили внимание на нюансы, которые должны были насторожить внимательного пользователя. К примеру, фоторедакторы запрашивали доступ к управлению Wi-Fi, что довольно нетипично для программ такого класса. Помимо этого, приложения крайне настойчиво требовали предоставить им доступ к уведомлениям.

Как только фоторедактор получал все необходимые права, зашитый в него бэкдор начинал в фоновом режиме собирать информацию об устройстве и отправлять её на сервер злоумышленников. В ответ зловред получал набор ссылок, которые в конечном счёте приводили на страницу оформления подписки. Далее MobOk подставлял номер телефона пользователя в соответствующее поле. При этом, если страница подписки была защищена с помощью технологии CAPTCHA, бэкдор автоматически её обходил, а если для активации подписки нужно было ввести код из SMS, то зловред использовал свой доступ к уведомлениям и успешно проходил и этот этап. И всё это без участия пользователя и уведомления его обо всех этих действиях", - рассказали в Лаборатории Касперского.

Фоторедакторы Pink Camera не отличались особыми возможностями, зато их скрытая активность по-настоящему впечатлила нас. Функции спрятанного в них бэкдора могли позволять злоумышленникам красть деньги у пользователей. Чтобы не стать жертвой подобных зловредов, мы рекомендуем пользователям внимательно изучать список разрешений, которые приложения (даже скачанные из официальных источников) запрашивают при запуске, а также установить на мобильное устройство защитное решение, такое как Kaspersky Internet Security для Android", - отметил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Игорь Головин.

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