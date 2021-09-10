Приложение "Онлайн перепись населения-2021" из PlayMarket не является официальным - Бюро нацстатистики

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Бюро национальной статистики РК предупреждает казахстанцев об опасности использования неофициальных приложений для прохождения переписи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметили в ведомстве, речь идёт о недавно появившемся в сервисе PlayMarket приложении "Онлайн перепись населения-2021", которое не является официальным.
Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных респондентов, использовавших это приложение", - заявили в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что казахстанцы могут пройти онлайн-перепись с помощью трех интернет-ресурсов:
- на сайте sanaq.gov.kz;
- на портале e-Gov;
- через приложение Aitu.
Тех, кто не прошел перепись онлайн, будут опрашивать интервьюеры в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.
Ранее в бюро рассказали, какие вопросы будут задавать во время переписи населения и как должен выглядеть интервьюер.
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