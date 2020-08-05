В столице возобновили строительство ЖК "Жагалау-4"

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане возобновлено строительство одного из проблемных долгостроев группы "Жагалау-4", передает Kazakhstan Today.

На завершение строительства выделены государственные средства. Стройка стояла последние четыре года, были судебные тяжбы. На строительный объект зашла первая группа строителей. Свои квартиры здесь ждут свыше 600 дольщиков", - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Он также сообщил, что во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства социального жилья и поручил нарастить темпы строительства.

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