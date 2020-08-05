В столице возобновили строительство ЖК "Жагалау-4"

На завершение строительства выделены государственные средства. Стройка стояла последние четыре года, были судебные тяжбы. На строительный объект зашла первая группа строителей. Свои квартиры здесь ждут свыше 600 дольщиков", - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.
Он также сообщил, что во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства социального жилья и поручил нарастить темпы строительства.
Напомним, ранее акимат Нур-Султана призывал не покупать квартиры в проблемных жилых комплексах "Шыгыс" и "Жагалау".
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