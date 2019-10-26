В поезде сообщением Актобе - Алматы-1 родился ребенок

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Работники поездной бригады пассажирского поезда №34/33 сообщением Актобе - Алматы-1 помогли появиться на свет еще одному ребенку, передает Kazakhstan Today.

24 октября 2019 года на станции Шу проводник вагона №5 Руслан Байекешов обратился к начальнику поезда Сагынай Жусипу за медицинской помощью, так как в пути следования состава у пассажирки начались схватки. Согласно инструктажу, поездной бригадой были приняты все необходимые меры по оказанию помощи роженице, а также на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Стоит отметить, что АО "Пассажирские перевозки" постоянно проводит обучение для проводников по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и по действиям в нестандартных ситуациях.

Национальный перевозчик благодарит своих пассажиров акушерку Бейбиткуль Кумганбаеву и врача-инструктора Евгения Колопилова. Благодаря слаженной работе поездной бригады и профессионализму врачей, оказавшихся в пассажирском поезде, родилась еще одна девочка", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

По приезде на станции Отар пассажирка Алтынай Темир вместе с новорожденной была передана врачам скорой помощи.

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