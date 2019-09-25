Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В поезде сообщением Кызылорда - Нур-Султан - Нурлы-жол пассажирка родила девочку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", вчера на участке Тараз - Шу в поезде №91 сообщением Кызылорда-Нур-Султан-Нурлы-жол пассажирка 6-го вагона Гульнур Жолдас родила девочку. Во время схваток поездная бригада по громкоговорящей связи обратились к пассажирам состава с просьбой о профессиональной помощи при родах. На помощь проводникам откликнулись специалисты, имеющие опыт в родовспоможении, следовавшие в этом же поезде.

"Компания благодарит пассажиров Ембаеву Шолпан, Байкошкарову Даркен, Кушербаеву Ботагоз, а также начальника поезда Корабаеву Меруерт. Профессионализм и компетентность врачей и работников поездной бригады помогли благополучным родам в поезде. Поездной бригадой была оказана вся необходимая помощь, вызвана скорая медицинская помощь и по прибытии на станцию Шу пассажирка вместе с новорожденной были направлены в ближайшую больницу. Новорожденную мама назвала Меруерт в честь начальника поезда", - проинформировали в компании.

Как отметили в пресс-службе, работники поездных бригад компании постоянно проходят обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и тренинги по действиям в нестандартных ситуациях. В прошлом году в поездах на свет появилось 10 малышей.





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