С Байконура состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15"

Байконур. 25 сентября. Kazakhstan Today - В соответствии с программой полета Международной космической станции 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", передает Kazakhstan Today.

"С площадки №1 космодрома Байконур 25 сентября 2019 года, в 16.57.42 мск, стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" на борту. Все этапы полёта прошли в штатном режиме. В 17.06.31 мск корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

В настоящее время корабль продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (город Королёв).

Сближение корабля "Союз МС-15" с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме. Стыковка запланирована примерно через 6 часов, в 22.45 мск.

По информации Роскосмоса, на борту корабля находятся 180 килограммов груза для экипажей российского и американского сегментов станции. В составе груза - укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения, укладка в рамках программы символической деятельности и личные вещи космонавтов.

Сегодня состоялся последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта". Далее площадка №1 будет модернизирована для пусков ракет-носителей семейства "Союз-2". Модернизация позволит обновить наземную инфраструктуру космодрома, что повысит конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке и коммерциализирует отечественные технологии", - отметили в Роскосмосе.

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