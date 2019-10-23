Движение по юго-западному обходу Нур-Султана планируют открыть до конца года

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Движение по юго-западному обходу Нур-Султана планируют открыть до конца текущего года, передает Kazakhstan Today.

Общая протяжённость проекта "Юго-Западный обход города Нур-Султана" составляет 34 километра", - сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".

Проект реконструкции предусматривает строительство четырех транспортных развязок (Кабанбай батыра, Косшы, Коргалжын и Тлендиева), трех мостов (Мост Нура-Ишим, Мост через Есиль (основное русло), Мост через Есиль (Проток) и трех путепроводов (Кабанбай батыра, Косшы и Коргалжын).

Сейчас на протяжении 32 километров по прямому ходу дорожниками завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, водопропускных труб, устройству подстилающего слоя. На транспортных развязках продолжаются работы по укладке оснований из щебеночно-песчано-цементной смеси, С-4, а также крупнозернистого асфальтобетона. При укладке верхнего слоя дорожного покрытия специалисты использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. На объекте задействовано более 775 человек рабочего персонала и мобилизовано порядка 418 единиц техники", - проинформировали в пресс-службе.

В компании отметили, что строительство обхода позволит снизить нагрузку на транспортную систему столицы, сократить временные затраты пользователей, а также способствует улучшению экологической обстановки в Нур-Султане.

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