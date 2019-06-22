Объездную дорогу вокруг Караганды введут до конца года

Караганда. 21 июня. Kazakhstan Today - Объездную дорогу вокруг Караганды введут до конца текущего года, передает Kazakhstan Today.

В ходе осмотра ремонтных работ представители дорожных фирм доложили акиму области Ерлану Кошанову о том, что строительство Северо-Восточного обхода вокруг Караганды близится к завершению. Общая протяженность дороги составит 48,4 километра. Она огибает Караганду и тем самым позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и большегрузов, сообщили в пресс-службе акима региона.

Этот обход - стратегически важный объект. Наконец-то, за 85 лет существования города, в нем появится объездная дорога. Это положительно скажется как на транспортной загруженности, так и на экологии, что очень важно", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

В строительстве задействованы подрядчики - турецкая компания "СинеМидасСтрой" и алматинская фирма "ТОО "Мостостроительный отряд им. Рязанова А."". Сейчас на трассе идут активные строительные работы. Задача - полностью открыть проезд по новой трассе до конца этого года.

"Сейчас мы делаем верхние слои покрытия на протяжении всей дороги. Также строится эстакада на пересечении с дорогой, ведущей в аэропорт. Все работы идут по графику. Развязки выполнены на 60-70%, остались только работы по устройству дорожного полотна", - рассказал директор Карагандинского областного филиала АО "КазАвтоЖол" Серик Айдос.

По информации пресс-службы, по проекту на трассе предусмотрено семь транспортных развязок по направлениям из Караганды в Алматы, Нур-Султан, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области. Общая толщина дорожного покрытия на дороге составит порядка 80 сантиметров. Нижние слои будут состоять из бетона и щебня с добавлением битума. Верхний слой - из крупнозернистого и щебеночно-мастичного асфальта высотой в пять сантиметров.

На такое дорожное полотно подрядчики дают три года гарантии с учетом движения большегрузов.

В целом на сегодняшний день в регионе почти 80% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. К 2020 году нормальному качеству будут соответствовать уже 90%. По всей области идут масштабные дорожно-ремонтные работы. Только в этом году в планах привести в порядок более тысячи километров автодорог. При этом взялись не только за центральные улицы. С прошлого года уже начали ремонтировать дороги внутри районных центров и поселков.

Недавно глава государства отметил, что дорога признаётся жителями только тогда, когда доходит до их дома. Первое, что мы видим, выходя из дома, это двор. Только в областном центре 300 дворов находились в плачевном состоянии. В прошлом году, как и обещали, отремонтировали 100 дворов, ещё 200 благоустроим в ближайшие два года. В общем по области в 2018 году мы благоустроили 250 дворовых территорий. Также в прошлом году мы в два раза больше отремонтировали дорог местного значения - 800 километров против 370", - сообщил глава региона Ерлан Кошанов на отчётной встрече с населением.

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