Объездную дорогу вокруг Караганды введут до конца года

В ходе осмотра ремонтных работ представители дорожных фирм доложили акиму области Ерлану Кошанову о том, что строительство Северо-Восточного обхода вокруг Караганды близится к завершению. Общая протяженность дороги составит 48,4 километра. Она огибает Караганду и тем самым позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и большегрузов, сообщили в пресс-службе акима региона.
Этот обход - стратегически важный объект. Наконец-то, за 85 лет существования города, в нем появится объездная дорога. Это положительно скажется как на транспортной загруженности, так и на экологии, что очень важно", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
В строительстве задействованы подрядчики - турецкая компания "СинеМидасСтрой" и алматинская фирма "ТОО "Мостостроительный отряд им. Рязанова А."". Сейчас на трассе идут активные строительные работы. Задача - полностью открыть проезд по новой трассе до конца этого года.
"Сейчас мы делаем верхние слои покрытия на протяжении всей дороги. Также строится эстакада на пересечении с дорогой, ведущей в аэропорт. Все работы идут по графику. Развязки выполнены на 60-70%, остались только работы по устройству дорожного полотна", - рассказал директор Карагандинского областного филиала АО "КазАвтоЖол" Серик Айдос.
По информации пресс-службы, по проекту на трассе предусмотрено семь транспортных развязок по направлениям из Караганды в Алматы, Нур-Султан, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области. Общая толщина дорожного покрытия на дороге составит порядка 80 сантиметров. Нижние слои будут состоять из бетона и щебня с добавлением битума. Верхний слой - из крупнозернистого и щебеночно-мастичного асфальта высотой в пять сантиметров.
На такое дорожное полотно подрядчики дают три года гарантии с учетом движения большегрузов.
В целом на сегодняшний день в регионе почти 80% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. К 2020 году нормальному качеству будут соответствовать уже 90%. По всей области идут масштабные дорожно-ремонтные работы. Только в этом году в планах привести в порядок более тысячи километров автодорог. При этом взялись не только за центральные улицы. С прошлого года уже начали ремонтировать дороги внутри районных центров и поселков.
Напомним, что в Карагандинской области увеличился ремонт дорог местного значения.
Недавно глава государства отметил, что дорога признаётся жителями только тогда, когда доходит до их дома. Первое, что мы видим, выходя из дома, это двор. Только в областном центре 300 дворов находились в плачевном состоянии. В прошлом году, как и обещали, отремонтировали 100 дворов, ещё 200 благоустроим в ближайшие два года. В общем по области в 2018 году мы благоустроили 250 дворовых территорий. Также в прошлом году мы в два раза больше отремонтировали дорог местного значения - 800 километров против 370", - сообщил глава региона Ерлан Кошанов на отчётной встрече с населением.
Также ведется контроль за состоянием отремонтированных дорог. Этой весной по результатам проверок подрядчикам было предписано за свой счет отремонтировать 1500 квадратных метров дорог.
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