Экс-премьер-министру Ахметову отказано в условно-досрочном освобождении

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - Суд отказал бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову в условно-досрочном освобождении, передает Kazakhstan Today.

Суд постановил: в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметовича отказать", - цитирует портал " PatriotКараганды " судью Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаеву.

Отмечается, что судья огласила резолютивную часть постановления, но причину отказа не назвала.

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