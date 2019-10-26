Экс-премьер-министру Ахметову отказано в условно-досрочном освобождении

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - Суд отказал бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову в условно-досрочном освобождении, передает Kazakhstan Today.
Суд постановил: в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметовича отказать", - цитирует портал "PatriotКараганды" судью Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаеву.
Отмечается, что судья огласила резолютивную часть постановления, но причину отказа не назвала.
Напомним, бывший премьер-министр Казахстана, осужденный за ряд коррупционных преступлений, обратился в суд с просьбой досрочно освободить его от исполнения наказания.
Как сообщалось ранее, 11 декабря 2015 года специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области признал Серика Ахметова виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорил к 10 годам колонии. В сентябре 2017 года Абайский районный суд заменил Ахметову реальное лишение свободы на ограничение. Неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней суд заменил на тот же срок в виде ограничения свободы.
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