Экс-премьер Серик Ахметов просит досрочно снять с него ограничение свободы

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - Бывший премьер-министр Казахстана, осужденный за ряд коррупционных преступлений, обратился в суд с просьбой досрочно освободить его от исполнения наказания, передает Kazakhstan Today.

Ахметов объясняет свое желание освободить его от ограничения свободы тем, что за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. К уголовной и административной ответственности за этот период времени не привлекался. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме", - сообщает портал " PatriotКараганды ".

Назначенное на сегодня судебное слушание не состоялось - судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.

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