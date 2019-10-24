Экс-премьер Серик Ахметов просит досрочно снять с него ограничение свободы

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - Бывший премьер-министр Казахстана, осужденный за ряд коррупционных преступлений, обратился в суд с просьбой досрочно освободить его от исполнения наказания, передает Kazakhstan Today.
Ахметов объясняет свое желание освободить его от ограничения свободы тем, что за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. К уголовной и административной ответственности за этот период времени не привлекался. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме", - сообщает портал "PatriotКараганды".
Назначенное на сегодня судебное слушание не состоялось - судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.
Напомним, 11 декабря 2015 года специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области признал Серика Ахметова виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорил к 10 годам колонии. В сентябре 2017 года Абайский районный суд заменил Ахметову реальное лишение свободы на ограничение. Неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней суд заменил на тот же срок в виде ограничения свободы.
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