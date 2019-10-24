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Экс-премьер Серик Ахметов просит досрочно снять с него ограничение свободы

23.10.2019, 19:19 5968
Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - Бывший премьер-министр Казахстана, осужденный за ряд коррупционных преступлений, обратился в суд с просьбой досрочно освободить его от исполнения наказания, передает Kazakhstan Today.
 

Ахметов объясняет свое желание освободить его от ограничения свободы тем, что за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. К уголовной и административной ответственности за этот период времени не привлекался. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме", - сообщает портал "PatriotКараганды".

 
Назначенное на сегодня судебное слушание не состоялось - судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.
 
 

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