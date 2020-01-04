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На улицах Нур-Султана будут работать 100 электроавтобусов

03.01.2020, 10:42 10234
На улицах Нур-Султана будут работать 100 электроавтобусов
Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - На улицах Нур-Султана будут работать 100 электроавтобусов, передает Kazakhstan Today.
 
На маршруты уже вышли 15 автобусов. Преимущества комфортабельных и бесшумных электрических автобусов в экологичности и экономичности, сообщает официальный сайт акимата столицы. 
 

Электрические автобусы также кардинально отличаются в обслуживании: здесь нет коробки передач, не нужно будет менять масла, жидкости. Экономия на эксплуатационных расходах составит порядка до 80%. Если расходы на дизельные в сутки составляет до 22-25 тыс. тенге, то затраты на электрические составляют в 4-5 раз меньше. Сама конструкция позволяет заряжать автобус только один раз в сутки - в ночное время, то есть днём нет необходимости заряжать автобус, электричества достаточно на весь день", - рассказал заместитель председателя правления ТОО "Астана LRT" Бауржан Сеитов. 

 
Он также отметил, что новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и специальными местами для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми. Также использованы новые фишки - возле сидений установлены разъемы для подзарядки мобильных телефонов. 
 
Электроавтобусы компании "СарыаркаАвтоПром" казахстанской сборки. Новые электроавтобусы позволяют значительно обновить автопарк, сократить интервал и время ожидания автобусов на остановках.
 
Ранее также сообщалось о планах по использованию электроавтобусов на улицах Алматы.
 

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