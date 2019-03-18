В воскресенье на севере и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов в воскресенье сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере и юго-востоке республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге местами - гроза, шквал, сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами - гроза, шквал. В Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя - ветер 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской областях местами - туман.

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