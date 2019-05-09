Сотрудники моргов и студенты медвузов заражаются из-за работы в изношенных зданиях - депутат

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Зауреш Аманжолова сегодня на заседании палаты адресовала министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву депутатский запрос, касающийся износа зданий моргов, передает Kazakhstan Today.

Поводом для нашего депутатского запроса является плачевное состояние судебно-медицинской службы в нашей стране. Судебная экспертиза - исследование материалов уголовного, гражданского и административного правонарушения, проводимое на основе специальных научных знаний в целях установления фактических данных, имеющих значение для его разрешения. Потребность в судебной экспертизе со стороны правоохранительных органов и судов ежегодно растет и составляет более 8%, а перечень оказываемых видов достигает 30", - сказала Аманжолова.

Она напомнила, что депутаты неоднократно направляли запросы о проблемах этой службы. Так, в январе 2018 года был проведен правительственный час, по результатам которого акиматам областей, городов Нур-Султан и Алматы были даны рекомендации по передаче на безвозмездной основе пустующих или освобождающихся объектов, пригодных для дальнейшей эксплуатации и размещения судебно-экспертных лабораторий, на баланс Министерства юстиции Республики Казахстан.

Рекомендации выполнены не в полной мере. Если акиматом Алматы разрабатывается проектно-сметная документация и изыскивается земельный участок для строительства здания ИСЭ, то в Костанайской, Западно-Казахстанской областях частично решают вопросы выделением помещения. Остальные регионы предпочли сослаться на отсутствие возможности решать этот важный вопрос", - сказала депутат.

По ее словам, текущее санитарное состояние помещений судебно-медицинских моргов, а также их материально-техническое обеспечение не соответствуют требованиям.

Трупные материалы в устаревших зданиях с неисправными и непригодными для ремонта инженерными и тепловыми сетями, санитарными узлами вызывают повышенную степень загрязнения воздуха плесенью и другой патогенной микрофлорой. Это, в свою очередь, приводит к заражению различными заболеваниями не только работников, но и преподавателей, студентов медицинских вузов. Кроме того, это, безусловно, отражается и на качестве проводимых судебных экспертиз", - заявила Аманжолова.

Она отметила, что в настоящее время в наиболее критическом состоянии находятся судебно-медицинские морги в Алматы (здание 1915 года постройки), Нур-Султане (1954 года), Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях (1953 года постройки).

Кроме того, не во всех районах республики имеются отделения судебно-медицинской экспертизы, поэтому в Мангистауской области трупы умерших лиц вынуждены возить из Бейнеуского (более 450 километров), Мангистауского (более 150 километров) районов, Коргалжино Акмолинской области (130 километров), а в Павлодарской области имеется только два отделения - Экибастуз и Аксу.

В настоящее время во всех подразделениях судебной медицины отмечается катастрофический дефицит кадров. Из 6 государственных медицинских вузов только в двух (в Нур-Султане и Семее) готовят судебно-медицинских экспертов. Не на должном уровне находится информационная система службы, нет регистра проведенных исследований случаев, не говоря об интеграции с другими ведомствами", - говорится в запросе.

Для улучшения условий труда работников и обеспечения правоохранительных органов и судов высокопрофессиональными и научно-обоснованными экспертными заключениями, депутат предложила совместно с местными исполнительными органами рассмотреть вопрос строительства новых зданий с современным оснащением, лабораторным оборудованием и холодильными установками. Также предлагается провести капитальный ремонт имеющихся зданий с соблюдением всех санитарных норм и пересмотреть образовательные программы подготовки и переподготовки специалистов в области судебной и судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, предложено проработать вопрос по разработке социальных пакетов выделения пособий и жилья лицам, работающим в сельской местности.





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