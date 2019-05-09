Сотрудники моргов и студенты медвузов заражаются из-за работы в изношенных зданиях - депутат

Поводом для нашего депутатского запроса является плачевное состояние судебно-медицинской службы в нашей стране. Судебная экспертиза - исследование материалов уголовного, гражданского и административного правонарушения, проводимое на основе специальных научных знаний в целях установления фактических данных, имеющих значение для его разрешения. Потребность в судебной экспертизе со стороны правоохранительных органов и судов ежегодно растет и составляет более 8%, а перечень оказываемых видов достигает 30", - сказала Аманжолова.
Она напомнила, что депутаты неоднократно направляли запросы о проблемах этой службы. Так, в январе 2018 года был проведен правительственный час, по результатам которого акиматам областей, городов Нур-Султан и Алматы были даны рекомендации по передаче на безвозмездной основе пустующих или освобождающихся объектов, пригодных для дальнейшей эксплуатации и размещения судебно-экспертных лабораторий, на баланс Министерства юстиции Республики Казахстан.
Рекомендации выполнены не в полной мере. Если акиматом Алматы разрабатывается проектно-сметная документация и изыскивается земельный участок для строительства здания ИСЭ, то в Костанайской, Западно-Казахстанской областях частично решают вопросы выделением помещения. Остальные регионы предпочли сослаться на отсутствие возможности решать этот важный вопрос", - сказала депутат.
По ее словам, текущее санитарное состояние помещений судебно-медицинских моргов, а также их материально-техническое обеспечение не соответствуют требованиям.
Трупные материалы в устаревших зданиях с неисправными и непригодными для ремонта инженерными и тепловыми сетями, санитарными узлами вызывают повышенную степень загрязнения воздуха плесенью и другой патогенной микрофлорой. Это, в свою очередь, приводит к заражению различными заболеваниями не только работников, но и преподавателей, студентов медицинских вузов. Кроме того, это, безусловно, отражается и на качестве проводимых судебных экспертиз", - заявила Аманжолова.
Она отметила, что в настоящее время в наиболее критическом состоянии находятся судебно-медицинские морги в Алматы (здание 1915 года постройки), Нур-Султане (1954 года), Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях (1953 года постройки).
Кроме того, не во всех районах республики имеются отделения судебно-медицинской экспертизы, поэтому в Мангистауской области трупы умерших лиц вынуждены возить из Бейнеуского (более 450 километров), Мангистауского (более 150 километров) районов, Коргалжино Акмолинской области (130 километров), а в Павлодарской области имеется только два отделения - Экибастуз и Аксу.
В настоящее время во всех подразделениях судебной медицины отмечается катастрофический дефицит кадров. Из 6 государственных медицинских вузов только в двух (в Нур-Султане и Семее) готовят судебно-медицинских экспертов. Не на должном уровне находится информационная система службы, нет регистра проведенных исследований случаев, не говоря об интеграции с другими ведомствами", - говорится в запросе.
Для улучшения условий труда работников и обеспечения правоохранительных органов и судов высокопрофессиональными и научно-обоснованными экспертными заключениями, депутат предложила совместно с местными исполнительными органами рассмотреть вопрос строительства новых зданий с современным оснащением, лабораторным оборудованием и холодильными установками. Также предлагается провести капитальный ремонт имеющихся зданий с соблюдением всех санитарных норм и пересмотреть образовательные программы подготовки и переподготовки специалистов в области судебной и судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, предложено проработать вопрос по разработке социальных пакетов выделения пособий и жилья лицам, работающим в сельской местности.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства