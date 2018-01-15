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Из-за отсутствия судмедэкспертов следователи отправляют тела на экспертизу за 200-500 километров15.01.2018
Общество  11:37

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Отсутствие судмедэкспертов вынуждает следователей отправлять тела на экспертизу за 200-500и километров. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил вице-спикер палаты Владимир Божко, передает корреспондент агентства.

"Правоохранительные органы высказывают неудовлетворенность отсутствием судебно-медицинских экспертов во многих районах областей. Это вынуждает следователей направлять трупы и материалы дела в судебно-экспертные подразделения за 200-500 километров", - сказал Божко, отметив, что в результате расследование уголовных дел затягивается.

Кроме того, Божко обратил внимание на ужасающее состояние казахстанских моргов. "В 2013 году премьер-министр поручал ряду министерств навести порядок в моргах, где граждане и эксперты сталкиваются с невыносимыми моральными и служебными трудностями. Наблюдается полное несоответствие этическим и служебным требованиям обустройства и содержания моргов", - подчеркнул вице-спикер мажилиса.

В частности, по его словам, в Астане численность населения увеличилась в 5 раз, "а морг остался на областном захудалом уровне". Не лучше положение в Алматы.

"Поручения премьер-министра не выполнены. Минфин денег на строительство современных моргов не выделяет, ведомства и акиматы кивают друг на друга, а вопрос не решается", - заключил Божко.
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