Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за сильной жары продлено в трех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Днем 12-14 июля в Кызылординской области местами ожидается очень сильная жара, до 45 градусов", - сообщает "Казгидромет".

Также днем 12 июля в Акмолинской области на большей части, 13-14 июля местами сохраняется сильная жара, до 35-38 градусов.

Кроме того, днем 12-17 июля в Жамбылской области ожидается сильная жара, до 41 градуса. В Таразе днем 12-17 июля ожидается сильная жара, до 38-40 градусов, говорится в штормовом предупреждении.

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